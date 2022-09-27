Yüksek kolesterolü dibe çekiyor! Haftada tek bir porsiyonla damarları gençleştiren o besin

Yükselen kolesterol değerleri, büyük sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Özellikle kalp-damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi, ani kalp krizi veya felç gibi rahatsızlıklara zemin hazırlıyor. Hayatı tehdit eden bu risklerden uzak durmak için öncelikle kolesterol seviyesinin doğru düzeylerde olması büyük önem taşıyor. Bunun için ise kolesterol düzeylerinde önemli düşüş sağlayacak bir besinden yardım alabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.09.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 12:29 PAYLAŞ ABONE OL

Kanınızda kolesterol adı verilen yağlı bir maddenin yoğun miktarda bulunmasına, yüksek kolesterol adı verilirken, aşırı kolesterol, kan damarlarını tıkayabilir. Bu durum ise kalp problemlerini ve felç geçirme olasılığını artıran oldukça önemli bir durumdur. Genellikle yaşam tarzı seçimleriyle bağlantılı olan yüksek kolesterol, fazla yağlı yemek yemek, yeterince egzersiz yapmamak ve fazla kilolu olmak gibi süreçlerden etkilenir. Bu nedenle doktorlar, hastaların kolesterol seviyelerini düşürmek için daha sağlıklı bir diyete geçmelerini önerir.

Tüm bu beslenme sisteminin içerisinde bazı gıdalar, yüksek kolesterol üzerinde daha etkili şekilde işlerlik gösterir. Özellikle bamya, yüksek kolesterol değerlerini düşürmede büyük bir rol oynuyor. Bamya, aslında bir bitkinin tohum kabuğudur ve bilimsel olarak meyve olarak sınıflandırılsa da daha çok sebze olarak tüketilir.