Yüksek kolesterolü dibe çekiyor! Haftada tek bir porsiyonla damarları gençleştiren o besin

Kanınızda kolesterol adı verilen yağlı bir maddenin yoğun miktarda bulunmasına, yüksek kolesterol adı verilirken, aşırı kolesterol, kan damarlarını tıkayabilir. Bu durum ise kalp problemlerini ve felç geçirme olasılığını artıran oldukça önemli bir durumdur.
Genellikle yaşam tarzı seçimleriyle bağlantılı olan yüksek kolesterol, fazla yağlı yemek yemek, yeterince egzersiz yapmamak ve fazla kilolu olmak gibi süreçlerden etkilenir. Bu nedenle doktorlar, hastaların kolesterol seviyelerini düşürmek için daha sağlıklı bir diyete geçmelerini önerir.
Tüm bu beslenme sisteminin içerisinde bazı gıdalar, yüksek kolesterol üzerinde daha etkili şekilde işlerlik gösterir.
Özellikle bamya, yüksek kolesterol değerlerini düşürmede büyük bir rol oynuyor.
Bamya, aslında bir bitkinin tohum kabuğudur ve bilimsel olarak meyve olarak sınıflandırılsa da daha çok sebze olarak tüketilir.
Uzmanlar, kolesterol düşürücü faydalarından yararlanmak için günlük olarak patates gibi karbonhidrat tüketimlerini bamya ile değiştirmelerini öneriyor.
Bilimsel araştırmalara göre, bamya; yüksek kolesterol değerlerini düşürebilecek olan sağlıklı bir jel yapıya sahiptir.
İçeriğindeki polifenoller ise kolesterol yönetiminde çok büyük rol oynar. Örneğin; diyetisyenler, bu faydalardan yararlanmak için aynı zamanda patlıcan gibi sebzelerin de yenmesini tavsiye ediyor.
Bamya, tüm bu besinler içerisinde izokersetin adı verilen bir polifonel ile öne çıkıyor.
Bu polifenol maddesi, özellikle felç ve kalp hastalığı sorununu azaltmaya, hatta ortadan kaldırmaya yardımcı olabiliyor.
Orta Doğu, Hindistan, Brezilya ve Sri Lanka mutfağında popüler bir malzemedir.
Çoğu meyve ve sebzeye kıyasla bamya, kolesterolü kontrol altında tutmaya yardımcı olan daha yüksek miktarda lif, protein, B6 vitamini ve folata sahiptir.
Bamyayı lezzetli bir garnitür olarak ızgara yapabilir veya bir tencere yemeği olarak tüketebilirsiniz.
Kanda iki tip kolesterol bulunuyor. Bu iki tip kolesterol, "iyi" ve "kötü" kolesterol denir.
Yüksek yoğunluklu lipoprotein olarak bilinen "iyi" kolesterole sahip olmak, kalp sorunları ve felç geçirme olasılığını azaltır.
Oysa "kötü" kolesterol veya düşük yoğunluklu lipoprotein, bunun için daha büyük riske sokar.
Diyet, egzersiz ve kilonun yanı sıra, sigara ve alkol kullanımı da yüksek kolesterol seviyelerine sahip olmanızı daha olası hale getirebilir.
Bamya dışında kolesterol düşüren yiyecekler;
Kaçınılması gereken yiyecekler ise; hayvansal yağ oranı yüksek olan yiyecekler, fast food ve işlenmiş gıdalardır.