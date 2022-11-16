Yüksek kolesterolün habercisi! Damarlarınızın tıkandığını gösteren 4 işaret: Bacaklarınızdaki bu his..

Yüksek kolesterol belirtileri oldukça sessiz olabilir. Ancak kalp - damar rahatsızlıklarından felce kadar birçok hastalığa da zemin hazırlayan önemli bir faktör. Bu yağ birikimine neden olan bu hastalık, damarları tıkamaya başladığında bazı belirtiler de beraberinde görülmeye başlar.
Yüksek kolesterole müdahale edilmemesi, atardamarlarda plak oluşumuna neden olabilir. Plaklar, kolesterol dışında yağlı maddeler, hücresel atık ürünler, kalsiyum ve fibrinin bir karışımıdır ve atardamarlarda bu plakların birikmesi sonucunda damarlar sertleşir.
Kan akışını yavaşlatan ve kötüleştiren bu durum, ilk belirtilerini bacaklarda verebilir. Cleveland Clinic uzmanlarına göre; bacaklardaki bu kan akışı eksikliği bazen periferik arter hastalığı (PAD) olarak bilinen "yaygın" bir duruma neden olabilir.
PAD tarafından tetiklenen göze çarpan ilk semptom; bacaklarda ağrı veya kramp olarak öne çıkıyor. Bu durum bacaklarda dört farklı hisle kendini gösterebilir. Uzmanlara göre bu hisler;
PAD'ye bağlı olarak ortaya çıkan bacak ağrısı, yalnızca yürüdüğünüzde veya egzersiz yaptığınızda görülebilir. Fakat dinlenmeye başladıktan birkaç dakika sonra ağrılı belirti ortadan kaybolacaktır.
NHS uzmanlarına göre; ağrı hafif ila şiddetli olarak nitelendirilebilecek şekilde gelişebilir ve genellikle bacaklarınızı dinlendirdiğinizde birkaç dakika sonra geçer. Ağrı tek bacakta daha kötü olabilse de, genellikle her iki bacak da aynı anda etkilenir.
Cleveland Clinic'in yaptığı açıklamaya göre ise; basit bir yürüyüş gibi günlük aktiviteleri bile yapamayacak kadar şiddetli ağrı yaşayabilirsiniz.
Bacaklardaki zayıflık, uyuşma, ağırlık ve yorgunluğun yanı sıra PAD birçok farklı belirtiyle ortaya çıkabilir.
Periferik arter hastalığı (PAD) yüksek kolesterole benzer bir biçimde, semptomların geç görüldüğü, belirtilerini ileri aşamalarda veren bir rahatsızlık. Bu nedenle düzenli olarak kan tahlili yaptırarak yüksek kolesterol seviyelerinin kontrolü, oldukça önemli olabilir.
Yüksek kolesterol değerlerine sahip olduğunuz anlaşıldıktan sonra gerekli ilaçların uzmanlar tarafından verilmesinin ardından sağlıklı bir yaşam stiline geçmeniz, bu hastalıktan korunabileceğiniz anlamına geliyor.
Doymuş yağ oranı düşük bir beslenmenin yanı sıra çözünür lif alımını artırmak da kolesterol oranlarının düşüşünü kolaylaştırır. Ayrıca sigara, alkol gibi kötü alışkanlıkları bırakmak ve egzersiz yapmak da bu riski en düşük düzeye çekmenizi mümkün kılar.