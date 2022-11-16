Yüksek kolesterolün habercisi! Damarlarınızın tıkandığını gösteren 4 işaret: Bacaklarınızdaki bu his..

Uyuşukluktan yorgunluğa kadar birçok belirti, alsında damarlarınızdaki sorunların habercisi olabilir. Özellikle atardamarlarda oluşan tıkanıklıklar, hayati risk ortaya çıkarıyor. Bu nedenle yaşanabilecek riskleri önceden değerlendirmek önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 08:37 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 09:13 PAYLAŞ ABONE OL

Yüksek kolesterol belirtileri oldukça sessiz olabilir. Ancak kalp - damar rahatsızlıklarından felce kadar birçok hastalığa da zemin hazırlayan önemli bir faktör. Bu yağ birikimine neden olan bu hastalık, damarları tıkamaya başladığında bazı belirtiler de beraberinde görülmeye başlar.

Yüksek kolesterole müdahale edilmemesi, atardamarlarda plak oluşumuna neden olabilir. Plaklar, kolesterol dışında yağlı maddeler, hücresel atık ürünler, kalsiyum ve fibrinin bir karışımıdır ve atardamarlarda bu plakların birikmesi sonucunda damarlar sertleşir. Kan akışını yavaşlatan ve kötüleştiren bu durum, ilk belirtilerini bacaklarda verebilir. Cleveland Clinic uzmanlarına göre; bacaklardaki bu kan akışı eksikliği bazen periferik arter hastalığı (PAD) olarak bilinen "yaygın" bir duruma neden olabilir.