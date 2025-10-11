Yüksek tansiyon sizi öldürebilir! İşte kalp krizi riskinizi artıran 4 etken

Bu faktörler yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, yüksek kan şekeri ve sigara kullanımı (geçmiş veya mevcut) olarak sıralanıyor. Çalışmada, bu risk faktörlerinin tamamı bir araya geldiğinde uzun vadeli tüm kardiyovasküler olayların %99'unu önceden belirledi.

Özellikle 60 yaş altı kadınlarda – en düşük risk grubunda – kalp krizi veya felçlerin %95'ten fazlası bu risk faktörlerinden biriyle ilişkiliydi. En yaygın risk faktörü ise yüksek tansiyon oldu. Hem ABD'de hem de Güney Kore'de kalp krizi, felç veya kalp yetmezliği yaşayan bireylerin %93'ünden fazlası önceden hipertansiyon sorunu taşıyordu.

Northwestern Üniversitesi'nden kardiyolog Philip Greenland, "Çalışma, kardiyovasküler olaylardan önce bir veya daha fazla risk faktörüne maruz kalındığını neredeyse %100 oranında gösteriyor" diyor.

Araştırma, risk faktörleri yönetilmeden ciddi ve ölümcül olabilecek sağlık sorunlarının önlenemeyeceğini bir kez daha ortaya koyuyor. Çalışma, Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayımlandı.