Yüksek tansiyona karşı adeta ilaç gibi etkili! Tansiyonu dengeleyen doğal şifacı...

Araştırmalar pancar suyunu daha iyi performans ve iyileşme ile ilişkilendirdiğinden, sporcular ve aktif yetişkinler pancar suyuna ayrı bir talep gösteriyorlar. Diyetlerine pancar suyu eklemenin faydasını görecek olanlar ise sadece sporcular değildir. Pancar suyu içmek, kan basıncını ve kolesterolü düşürmek de dahil olmak üzere birçok faydalı etkiye sahiptir.
İster hazır olarak pancar suyu alın, ister evde çiğ pancarı meyve sıkacağında kullanarak hazırlayın, pancar suyunun faydaları saymakla bitmiyor. İşte pancar suyu içmenin vücudunuza bazı etkileri.
DAYANIKLILIĞINI ARTIRIR
Daha sağlıklı ve zinde hissetmek için spor yapmak mı istiyorsunuz? Bir bardak pancar suyu size ihtiyacınız olan enerjiyi ve dayanıklılığı sağlayabilir. Araştırmacılar, eğitimli bisikletçilere altı gün boyunca günde yarım bardak konsantre pancar suyu verdi ve plaseboya kıyasla döngü sürelerinin, güç çıkışının ve pulmoner oksijen alımının iyileştiğini buldu.
20 profesyonel sporcu bireyde yapılan başka bir küçük çalışma, dört kilometrelik bir koşudan bir saat önce pancar suyu içmenin, plasebo içeceğe kıyasla koşuyu tamamlama süresini ortalama iki dakika azalttığını buldu. Pancar suyu gibi gıdalarda bulunan nitratların, egzersiz sırasında kasların ihtiyaç duyduğu oksijenin maliyetini azaltabileceği ve kas kasılmalarının etkinliğini artırabileceği düşünülmektedir.
TANSİYONU DÜŞÜRÜR
Günde bir bardak pancar suyu tansiyonunuzu kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Nitrat tüketildikten sonra nitrik oksit olarak bilinen bir kimyasala dönüştürülür. Nitrik oksit, kan damarlarını genişleterek, kan akışını iyileştirerek ve kanın kan damarı duvarlarındaki basıncını azaltarak etkisini gösterir.
Yapılan bir çalışmada, yüksek tansiyonu olan kişiler dört hafta boyunca günde bir bardak pancar suyu içtiler ve kan basınçlarında önemli düşüş (ortalama 7,7/5,2 mm Hg), %20 oranında endotelyal fonksiyonda iyileşme ve arterlerinde sertliğin azaldığı görüldü.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Pancar suyunun kan basıncını düşürmede etkili olduğu belirlenmiş olsa da, kalp hastalığı için başka bir risk faktörü olan kolesterol seviyelerine de fayda sağlayabilir. 30 fiziksel olarak aktif yetişkin erkek üzerinde yapılan araştırma, 15 gün boyunca günde bir ila iki bardak pancar suyunun vücuttaki antioksidan ve nitrat düzeylerini önemli ölçüde artırdığını buldu.
Kolesterol ile ilgili olarak, HDL (iyi) kolesterol ortalama yedi puan artarken, LDL (kötü) kolesterol ortalama 10 puan azaldı. Bu çalışmanın sağlıklı ve aktif yetişkinlerle yapıldığını unutmayın, bu nedenle pancar suyunun halihazırda yüksek kolesterolü veya kalp hastalığı olan kişilerin kolesterol düzeylerini etkileyip etkilemediğini görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizmek önemlidir.
KAS İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIR
Yorucu egzersizler, kaslarınıza çok fazla baskı uygulayabilir ve sonrasında uzun süre ağrıya neden olabilir. Bu iyileşme süresini hızlandırmak için egzersiz sonrası rutininize pancar suyu eklemek isteyebilirsiniz. Bir çalışma, atletlerin pancar suyu tükettikten sonra, sıçrama antrenmanlarından sonra plasebo grubuna göre daha hızlı iyileştiğini buldu.
Pancar suyu ile kas ağrısı arasındaki bağlantı, yüksek nitrat ve antioksidan içeriği ve bunların kaslar üzerindeki etkileri ile ilgili olabilir. Ancak, tüm çalışmaların bu aynı bağlantıyı bulmadığına dikkat etmek önemlidir. Ne olursa olsun, pancar suyu antrenmandan sonra içmekten zarar gelmeyeceği kesindir. Vücudunuzu yenilemek için tatlı tadı, doğal şekerleri ve elektrolitlerinden yararlanabilirsiniz.
TÜKETİRKEN DİKKAT!
Daha önce bir böbrek taşı sorunu yaşadıysanız, bu durumun unutulmaz bir deneyim olduğunu bilirsiniz. Ve ne yazık ki, geçmişte böbrek taşı olanların tekrar böbrek taşı geliştirme riski %50 daha fazladır. Pancar gibi oksalat oranı yüksek yiyecekler bu riski artırabilir. Yiyeceklerden gelen oksalatlar birikebilir ve kalsiyum ile birleşerek idrardan geçemeyecek kadar büyük taşlar oluşturabilir. Geçmişte böbrek taşınız varsa, pancar suyu ve diğer yüksek oksalatlı gıdaları kontrollü tüketmeniz veya hekiminize danışmanız önerilir.