Yüksek tansiyona karşı adeta ilaç gibi etkili! Tansiyonu dengeleyen doğal şifacı...

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Pancar suyunun kan basıncını düşürmede etkili olduğu belirlenmiş olsa da, kalp hastalığı için başka bir risk faktörü olan kolesterol seviyelerine de fayda sağlayabilir. 30 fiziksel olarak aktif yetişkin erkek üzerinde yapılan araştırma, 15 gün boyunca günde bir ila iki bardak pancar suyunun vücuttaki antioksidan ve nitrat düzeylerini önemli ölçüde artırdığını buldu.

Kolesterol ile ilgili olarak, HDL (iyi) kolesterol ortalama yedi puan artarken, LDL (kötü) kolesterol ortalama 10 puan azaldı. Bu çalışmanın sağlıklı ve aktif yetişkinlerle yapıldığını unutmayın, bu nedenle pancar suyunun halihazırda yüksek kolesterolü veya kalp hastalığı olan kişilerin kolesterol düzeylerini etkileyip etkilemediğini görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizmek önemlidir.