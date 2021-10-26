Yüksek tansiyonu küçümsemeyin

Yüksek tansiyon hastalığı ile ilgili konuşan Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent, yıllarca belirti vermeden yaşayan bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların bir çoğunun tesadüfen hastalığı öğrendiğine dikkat çeken Levent, "Yıllarca hiç belirti vermeden yüksek tansiyona sahip olabilirsiniz, birçok insan tesadüfen yüksek tansiyon hastası olduğunu öğrenir. Onun için yüksek tansiyon hastalığı 'sessiz katil' olarak ün salmıştır. Yüksek tansiyon tedavi edilmediği zaman atardamar duvarlarınızda oluşan aşırı basınç, damarlarınıza ve organlarınıza hayatı tehdit edici ciddi zararlar verebilir" dedi.





"TEDAVİ EDİLMEZSE BİRÇOK HASTALIK MEYDANA GELİR"

Hastalığın zamanında tedavi edilmediği durumlarda beklenecek tehlikeler hakkında konuşan Dr. Levent, şunları söyledi:

"Yüksek tansiyon arterlerin sertleşmesine ve kalınlaşmasına neden olarak kalp krizi, felç gibi tehlikeli ve ağır hastalıklara yol açabilir. Artan kan basıncı, damar duvarlarınızın incelmesine ve şişmesine neden olarak anevrizma denilen balonlaşma oluşturabilir. Anevrizma yırtılırsa ani ölüme neden olabilir. Damarlarınızdaki yüksek basınca karşı kan pompalamak için kalbiniz daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu aşırı çalışma kalp büyümesine sonrasında kalp yetmezliğine yol açar. Yüksek tansiyon böbrek damarlarında hasara yol açarak böbrek yetmezliğine neden olabilir. Göz damarlarında kalınlaşma , daralma veya kanama gibi nedenlerle görme kaybı meydana gelebilir. Tedavi edilmemiş yüksek tansiyon beyin kan dolaşımını bozarak, düşünme, hatırlama ve öğrenme yeteneğinizi etkileyebilir.

Unutkanlık ve öğrenme ilgili sorunlar yüksek tansiyonlu kişilerde daha yaygındır. Yüksek tansiyon etkisiyle daralmış veya tıkanmış damarlar, beyne giden kan akışını azaltarak 'vasküler demans' denilen bunama tipine neden olabilir. Yüksek tansiyon nedeniyle oluşan aterom plakları bacaklarınızdaki atardamarlara giden kan akışını azaltarak, bacaklarda ve ayaklarda ağrı, uyuşma ,üşüme gibi şikayetlere ve enfekte yaralara neden olabilir. Yüksek tansiyon erkeklik organı penise giden kan akışını bozarak iktidarsızlığa ve erken boşalmaya neden olabilir. Yüksek tansiyon ile birlikte kilo fazlalığı, yüksek kan yağları ve yüksek glukoz seviyeleri vücut metabolizmasında bozukluk oluşturarak şeker hastalığı ve damar hastalıklarının gelişme ihtimalini arttırmaktadır."