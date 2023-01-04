Yürürken bunu hissediyorsanız dikkat! Eklemlerinizdeki tehlikenin sinyali...

Eklemlerde kemik yüzeyleri kaplayan ve ayrıca eklemin rahat bir şekilde hareket etmesini sağlayan kaygan özelliği olan kıkırdak dokunun aşınması ve özelliğini yitirmesidir.Eğer bu aşınma diz ekleminde meydana gelirse buna diz kireçlenmesi denir.

Diz kireçlenmesi 50 yaş üzerindeki kişilerde yani belli bir yaşında üzerinde olan kişilerde daha sık görülür.Orta ve ileri yaşın hastalığı olan diz kireçlenmesi 40 yaşından önce nadiren görülür.