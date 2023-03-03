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Yüzde Yüz Hamilelik Belirtileri – Hamileliğin İlk Belirtileri Neler, Ne Zaman Başlar?

Yüzde yüz hamilelik belirtileri ile ilgili çok sayıda araştırma yapılır. Bu araştırmaların temelinde hamilelik belirtileri ne zaman başlar sorusu vardır. Hamileliğin ilk belirtileri nelerdir ya da belirtiler kaç günde başlar gibi sorular da kadınların merak ettiği konular arasındadır. Erken gebelik belirtileri bilinerek doktora gitmeden hamilelik tahmininde bulunabilirsiniz. Gün gün gebelik belirtileri neler sorusunu sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:39
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YÜZDE YÜZ HAMİLELİK BELİRTİLERİ – HAMİLELİĞİN İLK BELİRTİLERİ NELER, NE ZAMAN BAŞLAR?

Yüzde yüz hamilelik belirtileri, hamileliğin kesin olduğunun göstergesidir. Hamilelik belirtileri ne zaman başlar incelemesi de üzerinde durulması gereken bir konudur. Hamileliğin ilk belirtileri nelerdir ya da kaç günde başlar gibi konularla ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Erken gebelik belirtileri konusunda öncelikle bilimsel kaynaklardan istifade etmeniz daha mantıklı olacaktır. Gün gün gebelik belirtileri neler sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Hamileliğin İlk Belirtileri Nelerdir?

Hamilelik, kadındaki olgunlaşmış yumurtanın erkekten gelen sperm tarafından döllenmesi ile başlayan bir süreçtir. Hamileliğin belirtilerinin ne zaman başlayacağı, konu ile ilgili merak edilen konuların başında gelir. Döllenmenin gerçekleşmesinden 1 hafta sonra başlar. Nadiren de olsa, yerleşme kanaması olarak adlandırılan küçük bir vajina akıntısı da hamileliğin belirtisidir. Bu vajina akıntısı döllenmeden sonraki 2-3 gün sonra görülebilir.

Yüzde Yüz Hamilelik Belirtileri

Kesin olarak hamile kaldığınıza karar vermek için kan testi yaptırmanız gerekir. Hamilelik ilk önce kanda, sonrasında ise idrarda ortaya çıkar. Eczanelerde satılan idrar testleri kesine yakın sonuç vermektedir.

Kan testi yaptırmak istemiyorsanız hamileliğin kesin olarak gerçekleştiğinin en büyük göstergesi adet gecikmesidir. Burada da kadının adet dönemlerinin düzenli olması çok önemlidir. Her bünyenin metabolizması farklı olduğundan regl dönemleri de farklılık gösterebilir. Her kadın ne zaman regl süreci yaşayacağını bilir. Hamilelik gerçekleştikten sonra regl yaşanmaz. Bu gecikme, hamileliğin en büyük ve kesin göstergesidir. Yine de en kesin çözüm, en yakın sağlık kuruluşuna giderek kan testi yaptırmaktır.

Gün Gün Gebelik Belirtileri Neler?

Hamileliğin ilk haftalarından itibaren belirtiler kendini gösterir. Bu belirtilerin sırası, miktarı, çeşidi ve sıklığı kadının metabolizmasına göre farklılık gösterir.

  • Adet döneminin gecikmesi
  • Sık sık mide bulanması ve kusma
  • Göğüslerin büyümesi ve hassasiyetinin artması
  • Baş dönmesi, yorgunluk ve halsizlik hissi
  • Sık sık idrara çıkma
  • İştahın açılması ve kadının koku hassasiyetinin artması
  • Vajina akıntısının olması gerekenden fazla olması
  • Duygusal yoğunluk
  • Karın bölgesinde kasılmaların yaşanması
  • Sık sık uyuma eğilimi gösterme
  • Bel ağrılarının artması
  • Kabızlık ve şişkinlik hissi
  • Saç ve tırnakların daha hızlı bir ivmeyle uzaması

Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Başlar?

Hamilelik belirtilerinin ne zaman başlayacağı da kadının metabolizması ile doğrudan bağlantılıdır. İlk haftada belirtilerin ortaya çıktığı görülse de ilk 4 haftada kesin olarak belirtilerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yukarıda da değindiğimiz gibi hamileliğin en önemli belirtisi regl döneminin gecikmesidir. 4-6 hafta arasında meme boyunda ve hassasiyetinde farklılıklar görülür. Nadiren de olsa 6-8. haftada kalp çarpıntısı gibi nadir görülen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Diğer belirtilerin ise hamileliğin genelinde yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Belirtilerin günlük yaşamınızı önemli ölçüde etkilemesi halinde doktorunuza başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Rutin doktor kontrolleri ile süreci sağlıklı şekilde yönetebilirsiniz.

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