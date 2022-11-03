Zararlı diye ağzımıza sürmediğimiz yiyeceğin saymakla bitmeyen faydası ortaya çıktı! Günde tek bir kaşığı...

Bu verilerin ardından Venn-Watson sayesinde daha fazla doymuş yağ ve C15:0 içeriğinden nasıl faydalanılacağı konusunda daha iyi veriler elde etmeye dair çalışmalar yürütülüyor.
Araştırmalar, beslenme sisteminde daha fazla C15:0 için otla beslenmiş besi hayvanlarından elde edilmiş tereyağı gibi yiyeceklerin doğru düzeyde tüketilmesi, hastalık riskini azaltırken sağlık ve genel durumda iyileşmeyi sağlıyor.
TAM YAĞLI SÜT VE TEREYAĞI SAĞLIKLI BESLENMENİN BİR PARÇASI
Elde edilen kanıtlar, tereyağı, tam yağlı süt ürünleri, bazı balık türleri, algler ve mantarların C15:0 adlı bileşiğin düzeylerini artırmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. İnsanlar için en uygun seviyenin belirlenmesi için ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.