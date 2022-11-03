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Zararlı diye ağzımıza sürmediğimiz yiyeceğin saymakla bitmeyen faydası ortaya çıktı! Günde tek bir kaşığı...

Bilim insanlarının son dönemlerde yaptığı araştırmalardan biri; uzun süredir zararlı olduğunu düşündüğümüz bir besin grubunun aslında sağlık için büyük faydaları olabileceğini ortaya koydu. Doymuş yağ asitleriyle ilişkili olarak oldukça zararlı olduğuna dair genel kanı, son elde edilen veriler nedeniyle çökmüş görünüyor. C15:0 adlı bir doymuş yağ türünün aslında oldukça faydalı etkiler ortaya çıkarabileceği tespit edildi.

Giriş Tarihi: 03.11.2022 08:30 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022 10:15
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Zararlı diye ağzımıza sürmediğimiz yiyeceğin saymakla bitmeyen faydası ortaya çıktı! Günde tek bir kaşığı...

Halk sağlığı araştırmacısı ve veteriner olan Stephanie Venn-Watson'ın yunuslar üzerinde yaptığı yıllar süren araştırmanın sonunda hayvanların yaşa bağlı hastalık riski ile insanlarda ortaya çıkan değişimler arasında oldukça dikkat çeken bir paralellik olduğunu ve beslenmenin bu süreçte ne kadar olduğunu tespit etti.

Bu verilerin ardından Venn-Watson sayesinde daha fazla doymuş yağ ve C15:0 içeriğinden nasıl faydalanılacağı konusunda daha iyi veriler elde etmeye dair çalışmalar yürütülüyor.
Araştırmalar, beslenme sisteminde daha fazla C15:0 için otla beslenmiş besi hayvanlarından elde edilmiş tereyağı gibi yiyeceklerin doğru düzeyde tüketilmesi, hastalık riskini azaltırken sağlık ve genel durumda iyileşmeyi sağlıyor.

TAM YAĞLI SÜT VE TEREYAĞI SAĞLIKLI BESLENMENİN BİR PARÇASI
Elde edilen kanıtlar, tereyağı, tam yağlı süt ürünleri, bazı balık türleri, algler ve mantarların C15:0 adlı bileşiğin düzeylerini artırmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. İnsanlar için en uygun seviyenin belirlenmesi için ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

Uzman Diyetisyen Brigitte Zeitlin, Insider'a verdiği demeçte, yağlı gıdaların çeşitli gıda gruplarının sağlıklı beslenmede rolünün şaşırtıcı olmadığını, doymuş yağın korkutucu bir yağ türü değil; önemli olanın yağın kaynağı olduğunu belirtiyor.

Zeitlin, aşırıya kaçılmadığı sürece faydalarından yararlanmak için günde bir yemek kaşığından biraz daha fazla yüksek kaliteli tereyağı ve günde bir porsiyon tam yağlı süt ürünü tüketmenizi öneriyor.
Elde edilen veriler, otla beslenmiş hayvanlardan elde edilen tereyağı ve süt ürünlerinin daha zengin bir C15:0 kaynağı olabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırmalar, C15:0 ile insanlarda daha iyi sağlık arasında bir bağlantı olduğunu gösterse de, bunun nedeninin süt yağı olup olmadığı konusunda net değildi.

Venn-Watson'ın yıllar boyunca yaptığı araştırmada yunusların yağ asidi ile insan sağlığı arasındaki bağlantıyı anlamak için yaptığı araştırmada yüksek C15:0 seviyelerine sahip olmaları durumunda sağlıklı bir yaşam sürme olasılığının daha yüksek olduğunu tespit edildi.

Venn-Watson, yunusların, beslenmelerinde peynir veya tereyağı almadıklarını C15:0 bileşiğini tamamen farklı bir balık kaynağından alındığını belirtiyor.

Bir sonraki hedefin, C15:0 seviyesini artıran insanların daha iyi uyku ve daha uzun süre tokluk gibi faydalar yaşadığını, bu bağlantının neden kaynaklandığının bulunması olduğunu belirtiyor Venn-Watson.

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