Zararsız demeyin! 3 ayda yoğun bakımlık ediyor...

Prof. Dr. Çuhadaroğlu, 'E-sigara ürünleri sigaraya göre çok daha hızlı ciddi tablolara yol açıyor. Başladığınızın 3. ayında yoğun bakıma kadar gidebilecek problemlerle karşılaşma riskiniz var. Akciğer kanserini tetiklediği gösterildi, diğer organ kanserlerine de yol açabilecek hücre değişiklikleri yaptığını biliyoruz. Üstelik e-sigarada bu süreç çok daha hızlı gelişiyor. Yani bugün 12-13 yaşında sigara içmeye başlamış bir çocuk, 20 yaşında rahatlıkla kötü huylu hastalıklar da dahil çok ciddi sorunlarla karşılaşabilir' dedi.

'Sigarayı bırakmak için kullanıyorum' veya 'Sigaradan daha az zararlı' gibi gerekçelerle son 10 yıldır dünyada ve ülkemizde salgın gibi yayılan elektronik sigara kullanımı, ilkokul çağlarına kadar indi. Future Healthcare Konferansı Danışma Kurulu toplantısına katılan Türk Toraks Derneği 2. Başkan Yardımcısı ve gelecek dönem başkanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

E-sigara veya e-tütün ürünleri için yaratılan 'Sigaradan daha az zararlı' veya 'Sigarayı bırakmak için bir yöntem' algısının tehlikelerine dikkat çekerek üstelik dumansız olduğu için, sigaraya nazaran çok daha geniş bir kullanım alanı bulabildiğini kaydetti. Prof. Dr. Çuhadaroğlu, 'Ülkemizde çok ciddi bir durumda olan ve gitgide artan e-tütün ürünleri, e-sigara problemi var. Ne yazık ki ilkokullara kadar inmiş durumda. Üstelik bu yetmiyormuş gibi sigarayla ilgili toplumun bir bilgisi var. Sigaradan uzaklaştırmak için farklı isimler kullanarak bu çocukların ilgisini çekecek noktaya getiriyorlar' dedi.