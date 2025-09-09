‘Zatürre yüksek ölüm oranı olan bir hastalık'

Akciğer iltihaplanması olarak bilinen pnömoninin tıbbi adının zatürre olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Bütün, "Genellikle bakteri, virüs veya mantar gibi mikropların sebep olduğu bu hastalık özellikle çocuklar, 65 yaş üstü bireyler ve kronik hastalığı olanlarda daha sık görülmektedir. Zatürre, akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklara işaret edebilir" dedi.





"100 KİŞİDEN 1'İNDE GÖRÜLÜYOR"

Hastalığın, hastane başvurularının, tedavi giderlerinin ve ölümlerin önemli bir kısmından sorumlu olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Bütün, "Türkiye'de zatürre, hane halkı araştırmalarına göre yüzde 1,15 sıklık ile 15. sırada yer almıştır. Risk faktörleri arasında yaş, kronik hastalıklar ve sigara kullanımı bulunmaktadır. En sık görülen belirtiler ateş, öksürük, balgam çıkarma ve göğüs ağrısıdır. Daha ciddi vakalarda nefes darlığı ve bilinç kaybı görülebilir" diye konuştu.



Tedaviye ilişkin de bilgi veren Uzm. Dr. Bütün, "Antibiyotikler, sıvı alımı ve istirahat tedavide yaygın olarak kullanılır. Tedavi süresi hastalığın şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir" ifadelerini kullandı.





KORUNMA VE AŞILAR

Zatürreden korunmada altta yatan hastalıkların kontrolü, hijyen, sigara bırakma ve aşıların önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Bütün, "Özellikle risk grupları için pnömokok ve grip aşısı önerilmektedir. Zatürre genellikle hızla iyileşen bir hastalıktır. Tedavi sonrasında hekim kontrolleri mutlaka yapılmalıdır" dedi.





DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Benzer belirtilerin akciğer kanseri gibi ciddi hastalıkları da işaret edebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Bütün, "Şüpheli durumlarda göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Erken teşhis ve doğru tedavi hayati önem taşır" diye konuştu.