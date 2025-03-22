Zayıflamak isterken omurganızı tehlikeye atmayın!

'BİLİNÇSİZ AĞIRLIK ANTRENMANLARI FITIK RİSKİNİ ARTIRIYOR'

Omurgaya binen yükün kaldırılan ağırlıkla doğru orantılı olarak arttığını bu nedenle omurga sağlığını korumak için ağırlık antrenmanlarının kontrollü bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özkoçak, "Omurgamız doğal duruş pozisyonundayken bile başın ağırlığı nedeniyle yaklaşık 6 kilogramlık bir yük taşır. Boynunuzu 15 derece eğdiğinizde bu yük 12 kilograma, 30 derece eğdiğinizde 18 kilograma çıkarken, 60 derece eğildiğinde çok daha büyük bir artış gösterir. Şimdi bir de bu duruma ağır antrenmanları eklediğinizde, omurga üzerindeki basıncın ne kadar arttığını hayal edebilirsiniz, Ağırlık kaldırırken önemli olan, vücudu aşamalı olarak alıştırmak ve birden yüklenmemektir. 'Ne kadar fazla ağırlık kaldırırsam o kadar kas yaparım' anlayışı yanlıştır. Kas gelişimi, aşamalı olarak yük artırılarak sağlanır ve bu süreçte omurgaya binen yük iyi hesaplanmalıdır" dedi.