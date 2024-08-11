Zayıflamak isterken sağlığınızdan olmayın! Kalp krizi riskini 2 katına çıkarıyor...

Kilo vermek isteyenler tarafından yaygın olarak kullanılan yapay tatlandırıcıların içinde bulunan ‘ksilitol ‘ etken maddesinin, kalp krizi ve felç riskini 2 kat artırdığı ortaya çıktı. Araştırma, ABD ve Avrupa’da 3 binden fazla hasta üzerinde yapıldı

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 11.08.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:47 PAYLAŞ ABONE OL

'Ksilitol', son yıllarda sağlık ve diyet bilincinin artmasıyla birlikte popülerlik kazanan bir terim. Ancak, çoğu insan ne olduğunu ve hangi yiyeceklerde bulunduğunu tam olarak bilmiyor.





ÇARPICI SONUÇLAR

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Beytullah Çakal, şekersiz sakız, macun gibi birçok gıdada şeker yerine kullanılan 'Ksilitol'ün yani Ksilitol şekerin, tatlandırıcı olarak kullanılan özel bir şeker türü olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kilo vermek isteyenler veya şeker hastası olanlar tarafından yaygın olarak kullanılıyor. 'Ksilitol' ve 'eritritol' gibi şeker alkolleri, şeker, sakız ve fırınlanmış ürünler gibi işlenmiş gıdalarda şeker yerine kullanılmaktadır"