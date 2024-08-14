Zayıflamak isterken sağlığınızdan olmayın! Metabolizmanın bozulmasına neden oluyor...

Sosyal medyada ya da arkadaş çevrenizde önerilen zayıflama ürünlerini uzman tavsiyesi olmadığı sürece kullanmaması gerektiğini söyleyen Güneş, bu tarz ürünlerin kullanımının özellikle metabolizmayı bozabileceğini ifade etti.

UZMAN TAVSİYESİ ALINMASI GEREKİR

Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yazın gelmesiyle birlikte buralar sık sık duyduğum hocam şu ürünü kullanabilir miyiz? İnsanlar bundan çok memnun kalmış. Bunu kullansak nasıl olabilir. Sorulara açıklık getirmek istedim. Açıkçası bilimsel çalışması olmayan hiç bir ürünü tavsiye etmiyoruz. Mutlaka bir uzman tavsiyesinde kullanılması gerek. Şu an çok yoğun ve aslında güzel bir sektör ama tabi ki her alanda olduğu gibi bu sektörde de kötü ürünler var. Bu kötü ürünlerin bizlere denk gelmemesi gerek. Bunun için uzmanımızın önerdiği besin takviyesini kullanacağız."

"Besin takviyesi kullanmak zorunda mıyız? Tabi ki ihtiyacımız yoksa kullanmak zorunda değiliz. Yine bu ihtiyaca beraber karar vermemiz gerek. O yüzden lütfen çevrenizde gördüğünüz internette reklamı olan komşumdan gördüm çok zayıflamış diyerek kullanmayalım. Çünkü bunlar baktığınız zaman geçici çözümler. Süreç içerisinde bunlardan kilo kaybı edebilirsiniz. Beslenme alışkanlıklarınız değişmediği sürece kilo kaybı o ürünü kullandığınız süre zarfında geçerli olur. O ürünü kullandıktan sonra metabolizmanızı bozacağınız için daha sonrasında normal beslenmeye geçseniz de kiloları hızlı bir şekilde geri alacaksınız. Dolayısıyla takviye edici ürünleri reklamlardan görüp almak doğru değil. Mutlaka uzmanınıza danışıp kullanmanızı tavsiye ediyoruz."