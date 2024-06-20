Zayıflamaya çalışırken sağlığınızdan olmayın!





"ENERJİ DEĞERİ DÜŞÜK MEYVELER TERCİH EDİLMELİDİR"

Açlık hissedildiğinde abur cubur tüketmek yerine meyvelerin tercih edilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Emel Alphan, "Açlık hissedildiğinde enerji yoğunluğu fazla olan kurabiye ve bisküvi gibi atıştırmalıklar yerine bir meyve olan limon veya diğer meyveler tercih edilirse açlık duygusu biraz bastırılmış olur fakat önemsenecek miktarda enerji alınmaz. Bu durum sadece limon için değil, elma, armut, şeftali, portakal, salatalık, domates, marul gibi enerji değeri çok düşük meyveler ve sebzeler için de söz konusudur. Bir anlamda kasılan mideyi, enerji değeri düşük besinlerle doldurarak enerjisi yoğun besinleri almanın önüne geçilmiş olur" dedi.





"DETOKS SULARINA DİKKAT"

Son yıllarda suyun içine limon, nane, maydanoz gibi değişik sebze ve meyveler konularak hazırlanan içeceklere ilginin arttığını belirten Prof. Dr. Emel Alphan, "Bu tip içecekler moda gibi oldu. Bu konu özellikle toplu yemek yenilen yerlerde bile gündeme gelebiliyor. Masalardaki sürahilerde maydanoz, nane ve limonları görmek mümkün. Bu işlem yapılırken sebzelerin iyi yıkandığından emin olunması gerekir. Aksi halde suyun içine atılan bu bitkiler eğer yıkanmamışsa tarladan gelen tarım ve böcek ilaçları ile hatta hazırlayanların ellerinden geçen mikroplar suya karıştığından suyu içmek sağlık problemlerine yol açabilir" uyarısında bulundu.