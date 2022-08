Zihni 20’li yaşlara döndürüyor! Haftada 2 defa tüketmek gençleşmenizi sağlıyor

Yaban mersini tüketmek de benzer bir etki göstermektedir. European Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, 90 gün boyunca her gün bir fincan yaban mersini yiyenlerin, her gün yaban mersini yemeyenlere kıyasla daha iyi sözel hafıza ve görev değiştirme becerileri sergilediği ortaya çıktı.