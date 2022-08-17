Zihni 20’li yaşlara döndürüyor! Haftada 2 defa tüketmek gençleşmenizi sağlıyor

Sağlıklı diyetlerin temelinde fındık, kepekli tahıllar ve balık dahil olmak üzere birçok sağlıklı gıdanın tüketimini teşvik edilir. Ancak konu orman meyvelerine geldiğinde beyninizi genç tutmak için tüketilmesi gereken bir numaralı besindir.
BEYNİ GENÇ TUTAR
Kim beyninin 20'li yaşlarındaki kadar keskin kalmasını istemez ki? Yaşlanma, altın yıllarımızı iyi yaşayacak kadar şanslıysak kaçınılmaz olan doğal bir süreç olsa da, genel olarak sağlıklı ve antioksidan açısından zengin bir diyete orman meyvelerini dahil etmek, beyin sağlığınızı kontrol altında tutma hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLER
Çoğu meyve zihni işlevsel durumda tutmaya yardımcı olan vitaminler, mineraller, polifenoller ve diğer bileşenlerle doludur ve her çeşit meyveyi tüketmek bu anlamda faydalıdır. Sonuçta, yapılan araştırmalardaki veriler düzenli olarak meyve ve sebze tüketiminin, bilişsel bozukluk ve bunama riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu göstermekte.
ORMAN MEYVELERİ BEYİN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Beyin sağlığınızı mümkün olan en iyi seviyede tutmak için beslenmenizin temelinde orman meyvelerine yer vermek önemlidir.
Yaban mersinlerinden böğürtlenlere ve hatta vişneye kadar, bu minik meyveler oldukça lezzetlidir ve bir meyve salatasına ya da smoothie de renk katacaktır. Ve konu beyin sağlığı olduğunda bu meyveler o kadar yarar sağlamaktadır ki görmezden gelinmesi neredeyse imkansızdır.
Hangi orman meyvesini seçerseniz seçin bir tanesini bile yemek vücudunuza birçok vitamin, mineral, antioksidan ve liflerin yanında düşük kalorili bir besin kaynağı sağlayacaktır.
Orman meyvelerinden seçeceğiniz çeşide göre ise antosiyanin, kafeik asit, kateşin, kersetin, kaempferol ve tanen dahil olmak üzere farklı fitokimyasallar içerir. Bu fitokimyasallar, beyne anti-oksidatif, anti-inflamatuar, anti-viral ve anti-proliferatif özellikler sağlayarak, nihayetinde beynin doğal yaşlanma sürecini yavaşlatmasına yardımcı olacaktır.
ORMAN MEYVELERİ NASIL BEYNİNİZİ GENÇ TUTUYOR?
Meyvelerin içerisinden orman meyvesi sınıfına giren herhangi birini tercih etmek beyninizi genç tutmada büyük bir rol oynayacaktır. Yapılan araştırmalar sonucu orman meyvelerinin beyni genç tuttuğu kanıtlanmış bir gerçektir.
Eğer tercihiniz kızılcıktan yana olursa Frontiers in Nutrition'da yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, 12 hafta boyunca devam eden çalışmada her gün küçük bir fincan kızılcık tüketmenin hafızayı ve genel beyin fonksiyonlarını iyileştirdiğini duymak sizi mutlu edecektir.
Yaban mersini tüketmek de benzer bir etki göstermektedir. European Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, 90 gün boyunca her gün bir fincan yaban mersini yiyenlerin, her gün yaban mersini yemeyenlere kıyasla daha iyi sözel hafıza ve görev değiştirme becerileri sergilediği ortaya çıktı.
Çilek ise bilişsel işlevlerin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırmadaki veriler, 90 gün boyunca her gün iki fincana eşdeğer miktarda çilek tüketmenin, çilek içermeyen bir yaşam tarzı benimseyenlere kıyasla bilişi ölçen testlerde daha iyi sonuçlar aldığını gösteriyor.
Bu nedenle beyninizi genç tutmak için düzenli olarak haftada en az 2 defa bir avuç orman meyvesi yemeniz önerilmektedir.