Zihni 20'li yaşlara döndürüyor! Haftada 2 defa tüketmek gençleşmenizi sağlıyor

Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin beynimizi de etkilediği bilinen bir gerçek. MIND diyetinin veya DASH diyetinin yanı sıra Akdeniz diyetini de uyguladığınız bir kombinasyonun beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkileri yapılan araştırmalarla da kanıtlanmış durumda. Ancak tüm bu beslenme şekillerinin dışında beynimizi genç ve zinde tutmaya yarayan öyle bir besin var ki düzenli tüketimi büyük fayda sağlıyor.

Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:01 PAYLAŞ ABONE OL

Sağlıklı diyetlerin temelinde fındık, kepekli tahıllar ve balık dahil olmak üzere birçok sağlıklı gıdanın tüketimini teşvik edilir. Ancak konu orman meyvelerine geldiğinde beyninizi genç tutmak için tüketilmesi gereken bir numaralı besindir.

BEYNİ GENÇ TUTAR Kim beyninin 20'li yaşlarındaki kadar keskin kalmasını istemez ki? Yaşlanma, altın yıllarımızı iyi yaşayacak kadar şanslıysak kaçınılmaz olan doğal bir süreç olsa da, genel olarak sağlıklı ve antioksidan açısından zengin bir diyete orman meyvelerini dahil etmek, beyin sağlığınızı kontrol altında tutma hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.