Zihni zehir gibi çalıştırıyor! Düzenli yiyen 20 yaş gençleşiyor...

Bu besinler özellikle zihnin gençleşmesinde oldukça etkilidir ve yapılan araştırmalar haftada 3 gün tüketilmesinin beyin fonksiyonlarında büyük farklar gelişeceğini göstermektedir.
YAĞLI BALIKLAR
Konu beyin sağlığı olduğunda ilk akla gelmesi gereken besinler yağlı balıklardır. Omega 3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin olan somon, ton balığı ve alabalık gibi yağlı balıklar mutlaka sıklıkla tüketilmelidir. Beynin yüzde 60'lık bir oranı yağlardan oluşurken bu yağların yarısını ise omega 3 yağ asidi oluşturmaktadır.
Omega 3 aynı zamanda yaşla birlikte meydana gelen zihinsel gerilemeyi yavaşlatabilir ve bu sayede Alzheimer hastalığının da önüne geçer. Aynı zamanda yeterli omega 3 almayan bireylerde depresyon ve öğrenme bozukluğu gibi sorunlara daha sık rastlandığı kanıtlanmıştır.
Son zamanlarda yapılan bir araştırmada düzenli olarak yağlı balık tüketiminin beyinde daha fazla gri maddeye sahip olmayı sağladığı ortaya çıkmış. Bu gri madde ise beyinde karar verme, hafızayı ve duyguları kontrol etme gibi işlevlerde büyük önem taşıyor.
KAHVE
Sabahları kahve içmeyi seviyorsanız bu madde sizi çok sevindirecek. Kahvenin içerisindeki iki ana bileşen olan kafein ve antioksidanlar beyin sağlığını korumada büyük önem taşırlar.
Kahvenin yararlarını ise şöyle sıralayabiliriz;
Uyanıklığıızı arttırır: Kafein, uykulu hissetmenize neden olan kimyasal madde adenozinin salgılanmasının önüne geçerek beyninizi uyanık tutmayı sağlar.
Ruh halinizi iyileştirir: Kafein aynı zamanda dopamin gibi iyi hissetmenizi sağlayacak nörotransmitterlerin de çoğalmasını sağlar.
Konsantrasyonu arttırır: Yapılan bir araştırmada kafein alımının kişinin dikkat ve uyanıklık seviyelerinde artış sağladığı keşfedildi.
SAKATAT
Her sakatatın kendi içerisinde vücuda sağladığı çeşitli yararlar bulunmaktadır. Ancak özellikle beyin ve dil içerisinde bulunan yüksek miktardaki omega 3 yağ asidi sayesinde beyni gençleştirir ve dinç tutar. Aynı zamanda vitaminler bakımından da zengin olan bu besinler çocuklardan yaşlılara herkes için uzmanlar tarafından önerilmektedir.
Sakatatlar yağ bakımından düşük, vitamin bakımından ise oldukça zengindir. Yüksek miktarda içerdikleri B12 vitamini, beynin düzgün işlemesi ve beyaz kan hücrelerinin oluşumu için gerekli bir vitamindir. Sakatatlar içerdiği niasin ile hormon üretimine destek olur ve riboflavin ile cildinizi ve sağlarınızı da sağlıklı tutar.
KAKAO
Kakao bakımından zengin bitter çikolata ya da direkt olarak kakao tozu, içerisinde kafein, antioksidan ve flavonoidler barındırarak beynin güçlenmesini sağlayan muhteşem bir bileşiktir. Bitter çikolata, yüzde 70 kakao içermekle birlikte kakaonun tüm yararlarını sağlarken bu faydalar yüzde 10 ila 50 arasında kakao içeren çikolatalarda görülmemektedir.
Flavonoidler antioksidan olarak adlandırılan bir grup bitki bileşiğine verilen isimdir. Çikolatanın içerisinde bulunan flavonoidler ise beynin öğrenme ve hafıza ile alakalı olan bölgelerinde birikerek yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi azalıp tüketen tüm bireylerde ise hafızayı güçlendirmektedir. Yapılan bir araştırmada 900 kişi üzerinde çikolata tüketiminin etkileri araştırılmış ve daha sık çikolata tüketen bireylerin hafıza ve zihinsel performanslarının yemeyenlere oranla daha iyi olduğu gözlenmiş.
Başka bir çalışmada ise çikolata yiyen bireylerin kraker yiyenlere oranla daha fazla olumlu duygular yaşadığı bulunmuş. Kısacası çikolatanın ruh halini olumlu yönde etkilediğine dair sonuçlar elde edildiğini de söyleyebiliriz.
KEMİK SUYU
İçeriğinde bulunan kolajen ve hiyalüronik asit sayesinde kemik suyu beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynar. Doğru şekilde hazırlandığı zaman sadece beyni değil, bağışıklık sistemini de desteklemektedir.
Prolin ve grisin amino asitleri sayesinde beynin ve bağ dokuların iyileşmesine büyük katkı sağlar ve hafızanın güçlenmesini, beyin fonksiyonlarının artmasını sağlar. Kemik suyu, iliklerin en az 12 saat süreyle kısık ateşte kaynamasıyla elde edilmesi gerekmektedir. İçerisine ise biberiye ve soğan gibi malzemelerle beyin sağlığını desteklemek mümkün.