Zihni zehir gibi çalıştırıyor! Düzenli yiyen 20 yaş gençleşiyor...

Bu besinler özellikle zihnin gençleşmesinde oldukça etkilidir ve yapılan araştırmalar haftada 3 gün tüketilmesinin beyin fonksiyonlarında büyük farklar gelişeceğini göstermektedir.

YAĞLI BALIKLAR

Konu beyin sağlığı olduğunda ilk akla gelmesi gereken besinler yağlı balıklardır. Omega 3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin olan somon, ton balığı ve alabalık gibi yağlı balıklar mutlaka sıklıkla tüketilmelidir. Beynin yüzde 60'lık bir oranı yağlardan oluşurken bu yağların yarısını ise omega 3 yağ asidi oluşturmaktadır.

Omega 3 aynı zamanda yaşla birlikte meydana gelen zihinsel gerilemeyi yavaşlatabilir ve bu sayede Alzheimer hastalığının da önüne geçer. Aynı zamanda yeterli omega 3 almayan bireylerde depresyon ve öğrenme bozukluğu gibi sorunlara daha sık rastlandığı kanıtlanmıştır.