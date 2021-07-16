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Semizotlu kinoa salatası

Salata akşam yemeklerinin vazgeçilmez lezzeti. Renkli görüntüsüyle görsel şölen sunan salatalar hafifliğinden dolayı çok tercih ediliyor. İşte eşsiz lezzetiyle semizotlu kinoa salatası…

Giriş Tarihi: 16.07.2021 16:51
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SEMİZOTLU KİNOA SALATASI

MALZEMELER

  • 1 demet semizotu
  • Yarım su bardağı kinoa
  • Yeteri kadar su
  • 1'er adet pancar ve kabak
  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 2 çorba kaşığı mercimek
  • 1 çorba kaşığı kuru üzüm
  • 3 çorba kaşığı keçi peyniri

Sosu için:

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 çorba kaşığı mayonez
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • Yarım limonun suyu, tuz

YAPILIŞI

Kinoayı bir buçuk su bardağı kaynar suda 30 dakika bekletin ve süzün. Bir tencereye bir buçuk su bardağı kaynar su koyun ve kinoayı ekleyin. Tencerenin ağzı kapalı olarak kısık ateşte 20 dakika pişirin. Pancarı yumuşayana kadar haşlayıp süzün ve küp şeklinde doğrayın. Halka dilimlediğiniz kabağı zeytinyağında hafif soteleyin. Mercimeği kaynar suda diri kalacak şekilde haşlayın ve süzün. Kinoayı servis kabına alıp içine semizotu yaprakları, pancar, kabak, mercimek, kuruüzüm ve keçi peynirini katıp harmanlayın. Sos için zeytinyağı, mayonez, hardal, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırın. Hazırladığınız sosu salataya gezdirip servis yapın.

Şef: Fatoş Yağcı

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