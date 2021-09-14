Bulgur Pilavı Tarifi - Bulgur Pilavı Nasıl Yapılır?

YAPILIŞI

Ev hanımlarının zor günlerde imdadına yetişen bulgur tarifi için öncelikle soğanlarımızı ince ince kıyarak başlayabiliriz.

İnce ince kıydığımız soğanları sıvı yağ ile birlikte bir tencereye ekleyerek iyice kavurun.

Bulguru da tencereye ilave ettikten sonra 1-2 dakika daha kavurup, dilerseniz tavuk suyunu ekleyin. Sıcak suyu ilave edin.

Son olarak tuzu ilave ettikten hemen sonra bir kez daha iyice karıştırıp, tencerenin kapağını kapatın.

Bulgur pilavınızı kısık ateşte, suyunu çekene kadar hiç karıştırmadan pişirin.

Pilav piştikten sonra ocağın altını kapatın. Ardından kapağın altına havlu kâğıt koyun. 10 dakika kadar dinlendirin.

Bir süre de sofra bezine tencerenizi sarıp dinlendirmeye bırakabilirsiniz.

DİĞER BULGUR PİLAVI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bulgur pilavını damak lezzetinize göre çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. Genellikle domatesli bulgur pilavı en çok sevilen seçenek olsa da bazı yemeklerin yanına sade bulgur pilavı daha iyi gidebilir. Genel olarak baktığımızda domatesli bulgur pilavı, patlıcanlı bulgur pilavı, sade bulgur pilavı, şehriyeli, yeşil mercimekli bulgur pilavı seçeneklerini de tercih edebilirsiniz.

BULGURUN FAYDALARI NELERDİR?

Bulgurun faydaları pek fazla bilinmese de vitaminli besinlerden birisidir. İçerisindeki lif zenginli ve yağ kalorisinin düşüklüğü en önemli özelliğidir. Kilo aldırmayan bulgur pilavı diyetteki kişiler tarafından sıkça tercih edilmektedir.

BULGUR PİLAVI BESİN DEĞERLERİ

Karbonhidrat (g) 23.64

Protein (g) 3.61

Yağ (g) 4.40

Lif (g) 3.87

Kolesterol (mg) 0.00

Sodyum (mg) 7.54

Potasyum (mg) 314.28

Kalsiyum (mg) 26.96

Vitamin A (ui) 288.17

Vitamin C (mg) 64.73