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Bulgur Pilavı Tarifi - Bulgur Pilavı Nasıl Yapılır?

Bulgur pilavı tarifi ev hanımları tarafından en çok araştırılan nefis yemek tarifleri arasında yer almaktadır. Ana öğün yemeğinin yanına en çok yakışan seçeneklerden birisi de bulgur pilavıdır. Şehriyeli ya da şehriyesiz bulgur pilavı tarifi seçeneklerinden birisine göz atarak tam ölçülü bu tarifi uygulayabilirsiniz. En güzel, kolay ve pratik bulgur pilavı nasıl yapılır sorusuna en ayrıntılı cevabı sizler için hazırladık.

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Giriş Tarihi: 14.09.2021 10:53
BULGUR PİLAVI TARİFİ - BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

YAPILIŞI

Ev hanımlarının zor günlerde imdadına yetişen bulgur tarifi için öncelikle soğanlarımızı ince ince kıyarak başlayabiliriz.

İnce ince kıydığımız soğanları sıvı yağ ile birlikte bir tencereye ekleyerek iyice kavurun.

Bulguru da tencereye ilave ettikten sonra 1-2 dakika daha kavurup, dilerseniz tavuk suyunu ekleyin. Sıcak suyu ilave edin.

Son olarak tuzu ilave ettikten hemen sonra bir kez daha iyice karıştırıp, tencerenin kapağını kapatın.

Bulgur pilavınızı kısık ateşte, suyunu çekene kadar hiç karıştırmadan pişirin.

Pilav piştikten sonra ocağın altını kapatın. Ardından kapağın altına havlu kâğıt koyun. 10 dakika kadar dinlendirin.

Bir süre de sofra bezine tencerenizi sarıp dinlendirmeye bırakabilirsiniz.

DİĞER BULGUR PİLAVI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bulgur pilavını damak lezzetinize göre çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. Genellikle domatesli bulgur pilavı en çok sevilen seçenek olsa da bazı yemeklerin yanına sade bulgur pilavı daha iyi gidebilir. Genel olarak baktığımızda domatesli bulgur pilavı, patlıcanlı bulgur pilavı, sade bulgur pilavı, şehriyeli, yeşil mercimekli bulgur pilavı seçeneklerini de tercih edebilirsiniz.

BULGURUN FAYDALARI NELERDİR?

Bulgurun faydaları pek fazla bilinmese de vitaminli besinlerden birisidir. İçerisindeki lif zenginli ve yağ kalorisinin düşüklüğü en önemli özelliğidir. Kilo aldırmayan bulgur pilavı diyetteki kişiler tarafından sıkça tercih edilmektedir.

BULGUR PİLAVI BESİN DEĞERLERİ

Karbonhidrat (g) 23.64

Protein (g) 3.61

Yağ (g) 4.40

Lif (g) 3.87

Kolesterol (mg) 0.00

Sodyum (mg) 7.54

Potasyum (mg) 314.28

Kalsiyum (mg) 26.96

Vitamin A (ui) 288.17

Vitamin C (mg) 64.73

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