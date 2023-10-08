Bu yöntem pencereleri parıl parıl yapıyor! Ayna gibi ışıldaması için tek yapmanız gereken…

Pencere temizliği zorlayıcı ve zaman alıcı olabilir ancak kısa süre içerisinde kolay bir şekilde temizlemenizi sağlayacak bir yöntem mevcut. Bu noktada dikkat edilmesi gereken ilk adım pencerelerin doğrudan güneş ışığı almadığı bir zamanı tercih etmektir. Çünkü güneş, camınızı temizlemeye çalışırken solüsyonun pencerede hızla kuruyup çizgiler oluşturmasına neden olabilir.
Bu adımdan sonra dikkat etmeniz gereken bir diğer aşama ise doğru karışımı kullanmaktır. İşte tüm lekeleri kolayca çıkaran karışımın hazırlanması ise şöyle;
Kolay bir şekilde pencereleri temizlemenizi sağlayacak bu yöntem için ilk olarak bir sprey şişesine ihtiyacınız var. Sprey şişesinin içerisine toz bulaşık sabunu, eşit miktarda beyaz sirke ve su ekleyerek karıştırın. Elde ettiğiniz karışım sayesinde pencere yüzeyindeki kirlerden kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.
ADIM ADIM PENCERE TEMİZLİĞİ
Pencere temizliği için havlu, sünger, silecek işinizi kolaylaştırabilir.
Pencereleri temizlerken ilk olarak menteşeleri iyi bir biçimde silin. Ardından pencerenin çevresindeki kir ve tozu temizleyin.
Daha sonra pencerenin pervazına bir adet havlu yerleştirin ve hazırladığınız karışımı camın üzerine sıkın ardından ıslak bir süngerle alanı silin.
Camda çizgi oluşumunu engellemek için silecekle camın üst köşesinden başlayıp düz bir biçimde aşağı doğru hareket ettirin.
Silecek kullanmak, pencerenin üst kısmına kolay bir biçimde ulaşmanıza da yardımcı olur.
Her bir aşağı doğru uygulanan hareketin ardından sileceğin lastik kısmını tüy bırakmayan bir bezle ya da süngerle temizleyin. Bu işlemi camın diğer kısımlarında da tekrarlayın. Ardından eşiği bez ya da süngerle kurulayın.
Son olarak pencere çerçevesini ise bu karışımı kullanmak yerine doğrudan nemli bir bezle silin.