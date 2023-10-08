Bu yöntem pencereleri parıl parıl yapıyor! Ayna gibi ışıldaması için tek yapmanız gereken…

Pencere temizliği zorlayıcı ve zaman alıcı olabilir ancak kısa süre içerisinde kolay bir şekilde temizlemenizi sağlayacak bir yöntem mevcut. Bu noktada dikkat edilmesi gereken ilk adım pencerelerin doğrudan güneş ışığı almadığı bir zamanı tercih etmektir. Çünkü güneş, camınızı temizlemeye çalışırken solüsyonun pencerede hızla kuruyup çizgiler oluşturmasına neden olabilir.

Bu adımdan sonra dikkat etmeniz gereken bir diğer aşama ise doğru karışımı kullanmaktır. İşte tüm lekeleri kolayca çıkaran karışımın hazırlanması ise şöyle;

Kolay bir şekilde pencereleri temizlemenizi sağlayacak bu yöntem için ilk olarak bir sprey şişesine ihtiyacınız var. Sprey şişesinin içerisine toz bulaşık sabunu, eşit miktarda beyaz sirke ve su ekleyerek karıştırın. Elde ettiğiniz karışım sayesinde pencere yüzeyindeki kirlerden kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.