Cam temizleyicinin inanılmaz gücü! Çıkmaz dediğiniz bu lekeyi söküp atıyor

Ev temizledikten sonra içinize gelen ferahlama hissini hepinz yaşamışsınızıdır. Evin en önemli temizlik noktalarından biri olan camlar, temizlemesi en zor olan yerlerden biri oluyor. Fakat her şeyin olduğu gibi cam temizlemeninde bir kolaylığı var bununla birlikte cam temizleyicilerinin sadece camlarda kullanmamanız gerektiğini ve başka alanlarda da büyük etki ettiğini biliyor musunuz? Öyleyse gelin birlikte bir bakalım.
HALIDAKİ KİRLERİ SÖKÜP ATIYOR!
Çoğumuzun evinde sahip olduğu ve aynı zamanda birden fazla yeteneğe sahip olan bir eşya var. Pencere temizleyicisinin uygun bir alternatifi var: halı lekelerini çıkarmak. Evinizdeki pencereleri veya diğer parlak nesneleri silmek için kullanmak yerine, lekeleri çıkarmak için hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz; bu, her zamanki halı temizleyiciniz bittiğinde cankurtaran olabilir. Bu işi yapma adımları da kolay ve etkilidir, bu da pencere temizleyicisini etkili ve çok yönlü bir temizlik malzemesi haline getirir.
BU YÖNTEMİ UYGULAYIN
Pencere temizleyicileri sadece sıradan lekeleri değil, aynı zamanda evcil hayvan idrarı veya kanı gibi en zor bazı izleri de çıkarabilir. Dolayısıyla, herhangi bir tür can sıkıcı halı lekesi ile uğraşıyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey cam temizleyici, ılık su, bir kase, bir sprey şişesi ve iki kuru bezdir. Yeni dökülen lekeler için, sıvıyı mümkün olduğu kadar yukarı kaldırmak için kuru bir bez kullanın. Daha sonra diğer havluyu ıslatmak için, cam temizleyici ve ılık su kullanın ve leke çıkana kadar lekeli bölgeyi kurulayın.
YUMUŞAK BİR FIRÇA KULLANIN
Biraz zaman geçip beklettikten sonra, iz artık kuruysa, pencere solüsyonunu lekeye nazikçe sürmek için yumuşak bir fırça kullanmanız gerekir. Daha önce açıklanan yöntemin aynısını kullanarak, halının üzerindeki alanı biraz temiz suyla duruladıktan sonra işiniz tamamlanmış olur: Çözeltiyi tamamen temizlenene kadar lekenin üzerine sürün.