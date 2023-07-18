Çamaşır makinesinde oluşan kokuyu tek seferde yok ediyor! Makineyi bir kere çalıştırmanız yeter…

Giysileri yıkadıktan sonra makinede çok uzun süre bırakmak, çamaşır makinelerinin malzemesindeki aşırı nem ve kirli bir istenmeyen küf ve bakteri oluşumuna neden olarak, giysinin kokusunu etkileyebilir.

Çamaşır makineleri düzenli olarak temizlenmezse bakteri, küf, sabun köpüğü ve sert su birikerek giysilerin kokmasına neden olabilir.