Çamaşır makinesinde oluşan kokuyu tek seferde yok ediyor! Makineyi bir kere çalıştırmanız yeter…

Giysileri yıkadıktan sonra makinede çok uzun süre bırakmak, çamaşır makinelerinin malzemesindeki aşırı nem ve kirli bir istenmeyen küf ve bakteri oluşumuna neden olarak, giysinin kokusunu etkileyebilir.
Çamaşır makineleri düzenli olarak temizlenmezse bakteri, küf, sabun köpüğü ve sert su birikerek giysilerin kokmasına neden olabilir.
Instagram'da Temizliğin Kraliçesi olarak da bilinen Lynsey Crombie , çamaşır makinelerini nasıl okuyabilecekleri ve kullanım ömürlerini nasıl uzatabileceklerine dair tavsiyelerini paylaştı.
Lynsey; "Temiz giysiler istiyorsanız, çamaşır makinenize iyi bakmanız çok önemlidir. Kirli bir makine kıyafetlerinizi temizlemez ve bunun yerine küf kokusu veya kurtulması gerçek bir acı olabilecek küçük koyu lekelerle çıkarlar" açıklamasında bulunarak çamaşır makinelerinin temizliğinin temiz çamaşırlar için de vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtti.
Cihazlarınızın bakımını ve temizliğini düzenli olarak yaparsanız ve gereken ilgiyi gösterirseniz, kullanım ömrünün uzamasına yardımcı olur, yani beyaz eşyanızın tamir ve değişim maliyetlerini düşürürsünüz.
Sirke ile sıcak bir döngü çalıştırmak, çamaşır sodası kullanmak veya özellikle çamaşır makineleri için bir temizleyici kullanmak dahil olmak üzere çamaşır makinelerini temizlemenin çeşitli yolları vardır.
Uzmanlar, cihazın verimliliğini etkileyebilecek bakteri ve kireç birikimini önlemek için çamaşır makinelerini iki ayda bir veya her 30 yıkamada bir temizlemenizi tavsiye ediyor.