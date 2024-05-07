Çamaşır suyundan katbekat iyi temizliyor! İşte hijyenin "doğal yolu"

Çamaşır suyu, güçlü bir dezenfektan olsa da, kimyasal içeriği nedeniyle çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle, çamaşır suyu yerine kullanabileceğiniz birçok doğal temizlik ürünü mevcuttur.

BEYAZ SİRKE

Sirke,asidik yapısı sayesinde bakteri ve küfleri öldürmede oldukça etkilidir. Beyaz sirkeyi, suyla seyrelterek fayans, klozet, lavabo ve duş gibi birçok yüzeyde kullanabilirsiniz. Ayrıca, sirke leke çıkarmada da oldukça faydalıdır.

Dikkat: Sirkeyi mermer ve granit gibi asitlere hassas yüzeylerde kullanmaktan kaçının. Asidik yapısı bu alanlara zarar verebilir.