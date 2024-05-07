Çamaşır suyundan katbekat iyi temizliyor! İşte hijyenin "doğal yolu"

Çamaşır suyu, güçlü bir dezenfektan olsa da, kimyasal içeriği nedeniyle çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle, çamaşır suyu yerine kullanabileceğiniz birçok doğal temizlik ürünü mevcuttur.
BEYAZ SİRKE
Sirke,asidik yapısı sayesinde bakteri ve küfleri öldürmede oldukça etkilidir. Beyaz sirkeyi, suyla seyrelterek fayans, klozet, lavabo ve duş gibi birçok yüzeyde kullanabilirsiniz. Ayrıca, sirke leke çıkarmada da oldukça faydalıdır.
Dikkat: Sirkeyi mermer ve granit gibi asitlere hassas yüzeylerde kullanmaktan kaçının. Asidik yapısı bu alanlara zarar verebilir.
KARBONAT
Karbonat, hem leke çıkarmada hem de dezenfekte etmede oldukça etkilidir. Toz halindeki karbonatı, fırçalayarak veya suyla karıştırarak kullanabilirsiniz. Karbonat ile fırın, ocak, fayans ve buzdolabı gibi birçok yüzeyi temizleyebilirsiniz.
Dikkat: Karbonatı hassas yüzeylerde çiziklere neden olabileceğinden dikkatli kullanın.