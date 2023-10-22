Çamaşırlardaki lekeleri silip atıyor! Derinlemesine temizlik sağlayan o yöntem

DOĞAL BİR YUMUŞATICI Kabartma tozu; doğal bir yumuşatıcı görevi üstlenir. Çamaşır yıkarken kabartma tozu kullanmak, sert sudaki mineral birikiminin etkili bir biçimde azalmasına yardımcı olur. Bu mineral birikintileri, kıyafetlerin sertleşmesine ve rahatsız edici bir hâl almasına neden olur. Ancak kabartma tozu kullanmak, çamaşırların daha yumuşak olmasını sağlar. Ter lekesi ve inatçı lekelerin kolay bir biçimde çıkarır. Kabartma tozu kullanmak, renkleri koyulaşmış çamaşırların da renklerinin eski haline dönmesine yardımcı olur.

ÇAMAŞIRLARIN RENKLERİNİ GERİ KAZANDIRIR Renklerinin ve parlaklıklarının geri kazandırılmasını sağlayabilir. Bu yöntem için çamaşır makinesine yarım su bardağı karbonat eklemek lekelerin kolayca ortadan kaldırılmasına ve beyazların aydınlatılmasını sağlar.