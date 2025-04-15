Çatal bıçak takımını ilk günkü kadar parlak hale getiriyor! Bu yöntem TikTok’ta milyonlar izlendi: “Bulaşık makinesine bir adet…”

Zamanla ne kadar dikkat ederseniz edin, çatal bıçak takımlarınız matlaşabilir, hatta bazıları kararabilir.

Gümüş ya da paslanmaz çelikten olsun fark etmiyor; parlaklıklarını kaybetmeye başladıklarında sofra şıklığına gölge düşebiliyor. Ancak mutfağınızda halihazırda bulunan basit bir malzeme ile bu kararmaları ortadan kaldırmanız mümkün: Alüminyum folyo!

TikTok'ta "Georgia" adlı bir kullanıcının paylaştığı yöntem, kısa sürede viral oldu. Georgia'nın önerdiği bu şaşırtıcı temizlik hilesi sayesinde, çatal bıçak takımlarınızı bulaşık makinenize koyduğunuzda, eski parlaklığına kavuşmasını sağlayabiliyorsunuz. Üstelik ekstra bir deterjan ya da kimyasal madde kullanmadan…