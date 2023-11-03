Çaydanlıkları ayna gibi parlatıyor! Temizlik şefinden akılalmaz yöntem: Pırıl pırıl çaydanlık için...

Çaydanlığın kararıp lekelenmesine neden olan pek çok sebep var. Çaydanlığın içerisinde uzun süre boyunca çayın beklemesi, çaydanlığın yüksek derecede ısıya maruz kalması ya da kullanılan bazı temizlik ürünleri gibi sebepler, çaydanlıkların parlaklıklarına kaybetmesine neden olabilir. Çaydanlıklarınızın hem temiz görünebilmesi hem kullanım sürelerini artırabilmek adına yapabileceğiniz bir temizleme yöntemi var. Sirke ve tuz kullanarak çaydanlıklarınızı ayna gibi parlatabilirsiniz.
Bu yöntem için ilk olarak bir kabın içerisine yarım su bardağı sirke ekleyin ve üzerine de bir yemek kaşığı tuz ilave ederek karıştırın. Karıştırdıktan sonra tuzun sirkenin içerisinde çözünmesi için bekleyin. Hazırladığınız karışım, çözündükten sonra temiz bir bezin ucunu içerisine batırın ardından çaydanlığı dairesel hareketlerle ovalayın.
Yapacağınız bu uygulama sayesinde çaydan kaynaklı olarak içi kararan çaydanlıkları kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Çaydanlığı ovaladıktan sonra su ile durulayın. Çaydanlıkta sirke kokusunun kalmaması için durulama işleminin ardından bulaşık süngerinin yumuşak kısmına bulaşık deterjanı sıkarak çaydanlığını yıkayabilirsiniz.
Çaydanlığı parlatabilmek için etkili bir diğer yol ise şöyle;
SİRKE VE KARBONAT
Sirke ve karbonatın güçlü etkileri sayesinde de çaydanlıkları etkili bir biçimde parlatabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak bir kabın içerisinde sirke ve karbonat karıştırın ardından bir bezle bu karışımı çaydanlığa uygulayın. Çaydanlıkları bezle orta basınçta ve dairesel hareketlerle ovalayın.
Eğer çaydanlıklarınız yoğun bir biçimde kararmış ise çaydanlıkları bu karışımın içerisinde bekleterek de parlatabilirsiniz. Bu yöntem için ise ilk olarak ısıdan etkilenmeyen büyük bir kabın içerisine çaydanlıkları yerleştirin ve üzerini geçecek miktarda sıcak su ilave edin.
Ardından bir başka kabın içerisinde 1 su bardağı sirke ve 2 yemek kaşığı karbonat karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı çaydanlıkların yer aldığı büyük kabın içerisine ekleyin ve suyun soğuması için bekleyin. Su soğuduktan sonra çaydanlıkları çıkartıp yıkayın.
Daha da etkili bir uygulama için çaydanlıkları büyük bir çelik tencere içerisinde kaynatabilirsiniz. Ayrıca bütün bu etkili uygulamalara rağmen hala çıkmayan lekeler mevcut ise bulaşık süngerinin üzerine sirke ve karbonat döküp lekeleri kısımları ovalayarak parlatabilirsiniz.
LİMONLA PARLATMA YÖNTEMİ
Çaydanlıkları parlatabilmek için yararlanabileceğiniz bir diğer malzeme ise limon. Bu yöntem için ilk olarak 1 limonun kabuğunu küçük parçalar biçiminde ayırın ve kabuklarla çaydanlıkları ovalayın. Ardından bir bezi ıslatıp suyunu sıkın ve bu bezle çaydanlıkları ovalayın. Kısa bir süre bekledikten sonra çaydanlıkları bol suyla temizleyin ve kuru bir bezle silerek kurumasını sağlayın.
YANAN ÇAYDANLIKLARI PARLATABİLMEK İÇİN…
Çaydanlıklarınız yandığı için asla parlak bir görünüm elde etmeyeceğini sakın düşünmeyin. Yanan çaydanlıkları parlatabilmek için de kolay bir yol mevcut. Bu yöntem için sirke, karbonat ve tuza ihtiyacınız var.
Yanan çaydanlıkları parlatabilmek için ilk olarak çaydanlığın içerisine yarım litre su doldurun ardından yarım bardak sirke, 1 tatlı kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ederek yaklaşık olarak 20 dakika boyunca kaynatın. 20 dakikanın sonunda çaydanlığın hem içini hem de dışını bu suyla ovalayın.