Çaydanlıkları ayna gibi parlatıyor! Temizlik şefinden akılalmaz yöntem: Pırıl pırıl çaydanlık için...

Çaydanlığı parlatabilmek için etkili bir diğer yol ise şöyle;

SİRKE VE KARBONAT

Sirke ve karbonatın güçlü etkileri sayesinde de çaydanlıkları etkili bir biçimde parlatabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak bir kabın içerisinde sirke ve karbonat karıştırın ardından bir bezle bu karışımı çaydanlığa uygulayın. Çaydanlıkları bezle orta basınçta ve dairesel hareketlerle ovalayın.

Eğer çaydanlıklarınız yoğun bir biçimde kararmış ise çaydanlıkları bu karışımın içerisinde bekleterek de parlatabilirsiniz. Bu yöntem için ise ilk olarak ısıdan etkilenmeyen büyük bir kabın içerisine çaydanlıkları yerleştirin ve üzerini geçecek miktarda sıcak su ilave edin.