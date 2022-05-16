Çıkmayan ter lekesine kesin çözüm! Bu formül en zor lekenin bile kökünü kazıyor

Tuzun zararı olduğu kadar birçok faydası da var. Özellikle ev işlerinde ne kadar kullanışlı olduğunu biliyor musunuz? Kimyasal deterjanlar fazlasıyla sizlere zarar verir. Bunun yerine tuz ile tüm temizlik işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Ayrıca geçmişten günümüze kadar insanlar temizlikte tuz kullandı. Tuzla neleri temizleyebileceğinizi merak ediyorsanız gelin beraber bakalım.
PAS LEKELERİ
Pas lekelerinden hemen kurtulmak için tuzu limon suyu veya sirke ile karıştırın. İlk önce lekenin tamamen kuru olduğundan emin olun. Sonra lekenin üzerine sıkın ve ardından limon suyunu bir kat tuzla kaplayın. Yarım saat bekletin, bir bez veya süngerle temizleyin. Gerekirse durulayın.
KALSİYUM BİRİKİMİ
Tuz ve limon kombinasyonu, kalsiyum birikimine karşı mücadelede üst düzey bir savaşçıdır. Duş başlığında veya mutfak lavabosunda birikme sorunu mu yaşıyorsunuz? Yarım limonun üzerine tuz serpin. Krom veya bakır yüzeylere sürün. Bu yöntemin bakır üzerinde kullanıldığında ekstra bir faydası vardır. Renk bozulmasına karşı savaşır.
TER LEKELERİ
Dört yemek kaşığı tuzu bir litre ılık suyla karıştırın ve giysiyi içine batırın. Sonra sararan bölgeye uygulayın ardından durulayın.
KESME TAHTASI
Bir süre sonra kesme tahtaları oldukça kirleniyor. Her kullanımdan sonra yıkadığınızda ancak yeni gibi görünmelerini sağlamak zordur. Eğer ahşap kesme tahtası kullanıyorsanız, onları bulaşık makinesine koyamanız kötü sonuçlara neden olabilir. Bu da onları tamamen temizlemeyi daha da zorlaştırır. Size vereceğimiz püf noktasıyla kesme tahtanız yeni gibi görünebilir. Tuz ve limon kombinasyonu, kesme tahtaları için de harikalar yaratıyor. Kesme tahtasına biraz tuz serpin ve limonla ovalayın. Bu, en zor lekelerin bile çıkmasına yardımcı olacaktır.
KAHVE VE ÇAY LEKELERİ
Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kupalarınızı tamamen temizleyemiyor musunuz? Tuz burada işinizi kolaylaştıracaktır. Nemli bir beze biraz tuz koyun ve lekeleri ovalayın. Böylelikle kupalarınız pırıl pırıl olacak!