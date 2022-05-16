Çıkmayan ter lekesine kesin çözüm! Bu formül en zor lekenin bile kökünü kazıyor

KESME TAHTASI

Bir süre sonra kesme tahtaları oldukça kirleniyor. Her kullanımdan sonra yıkadığınızda ancak yeni gibi görünmelerini sağlamak zordur. Eğer ahşap kesme tahtası kullanıyorsanız, onları bulaşık makinesine koyamanız kötü sonuçlara neden olabilir. Bu da onları tamamen temizlemeyi daha da zorlaştırır. Size vereceğimiz püf noktasıyla kesme tahtanız yeni gibi görünebilir. Tuz ve limon kombinasyonu, kesme tahtaları için de harikalar yaratıyor. Kesme tahtasına biraz tuz serpin ve limonla ovalayın. Bu, en zor lekelerin bile çıkmasına yardımcı olacaktır.