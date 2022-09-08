Çocuklarda göz problemlerinin asıl nedeni o alışkanlık!

Katarakt, glokom, retina hastalıkları gibi ciddi göz sorunlarını beraberinde getiren bir kırma kusuru olan miyopinin son 30 yılda çocuklarda çarpıcı bir şekilde arttığına dikkat çeken Göz Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Özge Yabaş Kızıloğlu, "Açık alanlarda geçirilen zamanın azalması ve ekran karşısında geçirilen sürenin uzaması bu tablonun ortaya çıkmasındaki en önemli etken" dedi.

Artan ekran süresinin göz sorunlarını ortaya çıkarabildiği gibi var olan göz problemlerinin de ilerlemesine neden olabildiğini söyleyen Doç. Dr. Kızıloğlu, "Daha önce var olan ama herhangi bir şikayet yaratmayan kırma kusurları, ekran süresinin artması nedeniyle kendilerini daha kolay gösterebilir ve şikayetlere yol açabilir. Örneğin hipermetropisi olan bir çocuk uzak görmede bunu yakınmasız tolere edebilirken, uzun süreler ekranlara bakmak gözün yakına odaklanmasını sağlayan uyum kaslarının yorulmasına neden olarak çocukta göz yorgunluğu, göz ve baş ağrısı gibi belirtiler oluşturabilir. Ekranlara uzun süre kesintisiz şekilde bakmak aynı zamanda göz kuruluğuna sebep olarak batma, yanma, gözleri ovalama ihtiyacı gibi şikayetler ortaya çıkartabilir. Gözleri ovalamak ise astigmatın ortaya çıkmasına veya ilerlemesine neden olabilir. Bununla birlikte, özellikle akıllı telefon ve tablet gibi elde tutulan dijital ekranlara çok yakın (20-40 cm) mesafeden bakıldığı için, miyopi riskinde artış söz konusudur. Artan ekran zamanının miyopinin erken başlamasına neden olabileceği de bildirilmiştir" dedi.

"ÇOCUKLAR GÖZ KIRPMAYI UNUTUYOR"

Bazı çalışmalarda çocuklarda ekran süresinin uzaması ile şaşılık gelişimi arasında bir ilişki olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Kızıloğlu, diğer olası risklerle ilgili de şu bilgileri verdi:

"Artan ekran süreleri ile beraber görülen bir diğer durum da göz kuruluğudur. Göz kırpmak göz yüzeyinin nemlenmesine yardımcı olan koruyucu bir refleksimizdir. Ekrana uzun süre dikkatli bir şekilde bakıldığında göz kırpmak "unutulabilir", bu da göz yüzeyini koruyan gözyaşı tabakasının buharlaşmasına ve göz yüzeyinin kurumasına neden olur. Yapılan çalışmalarda özellikle dijital oyunlar oynanırken konsantrasyonun artmasıyla göz kırpma sayısında azalma ve göz kırpmanın tam yapılmadığı gösterilmiştir."