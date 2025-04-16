Deodorant lekelerini sonsuza kadar yok edecek o yöntem! Sadece bir kaşık...

Doğal deodorant ve antiperspirant ürünler geliştiren bir markanın kurucu ortaklarından cilt bakım uzmanı Owen Machon, yıllardır hem terlemeyi önleyen hem de kıyafetlerde leke bırakmayan ürünler üzerinde çalışıyor. Ancak markanın son zamanlarda dikkat çektiği asıl konu, oluşmuş deodorant lekelerini ortadan kaldırmanın pratik yolları. İşte uzmanların önerdiği üç farklı yöntem...

1. ÇORAP YÖNTEMİ: EN PRATİK MÜDAHALE

İlk yöntem oldukça şaşırtıcı ama bir o kadar da etkili: Çorap! Temiz bir çorap ya da ince bir külotlu çorapla, lekenin üzerine nazikçe sürtmeniz yeterli. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, lekenin henüz taze olması. Kurumadan müdahale ederseniz bu yöntem mucizevi sonuçlar verebiliyor. Özellikle koyu renkli kıyafetlerde kendini belli eden beyaz deodorant çizgileri için birebir.

Owen Machon, bu yöntemin aceleyle evden çıkmadan hemen önce kullanıldığında oldukça işe yaradığını vurguluyor. "Özellikle siyah ya da lacivert gibi koyu tonlardaki kıyafetlerde beyaz izler hızla göze çarpar. Bu küçük ama etkili müdahale, zaman kazandırır," diyor.