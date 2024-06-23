Dermatologdan ter kokusuna kesin çözüm! "Gece yatmadan önce..."

Bir dermatolog, sabah rutinimizin bir parçası olarak kullandığımız yaygın bir ürünün, tam tersi etkiye sahip olarak kötü kokuya neden olduğunu ortaya koydu.

TikTok'ta @aamnaadel kullanıcı adıyla tavsiyeler paylaşan cilt uzmanı Dr. Adel, terleyen ve kötü kokan koltuk altlarıyla başa çıkmak için öncelikle deodorantınızı çöpe atmanız gerektiğini söylüyor.

Dr. Adel, deodorantınızı çöpe atmanız gerektiğini ve hatta deodorantların terlemeyi engellemek için hiçbir şey yapmadığını belirtti.

Sadece ter kokusunu "örttüklerini" söyleyen Adel, aslında yapılması gereken şeyin bir "ter önleyici" ürüne geçmek olduğunu söylüyor.