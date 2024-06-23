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Dermatologdan ter kokusuna kesin çözüm! "Gece yatmadan önce..."

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok insan için dayanılmaz bir sorun olarak ter kokusu da baş göstermeye başladı. Bir uzman ise; aslında bu ter kokusundan tamamen kurtulmanızın sırrını paylaştı. Hatta koltuk altı terlemenizin sebebi banyo dolabınızda gizli olabilir.

Giriş Tarihi: 23.06.2024 16:30
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Dermatologdan ter kokusuna kesin çözüm! Gece yatmadan önce...

Bir dermatolog, sabah rutinimizin bir parçası olarak kullandığımız yaygın bir ürünün, tam tersi etkiye sahip olarak kötü kokuya neden olduğunu ortaya koydu.

TikTok'ta @aamnaadel kullanıcı adıyla tavsiyeler paylaşan cilt uzmanı Dr. Adel, terleyen ve kötü kokan koltuk altlarıyla başa çıkmak için öncelikle deodorantınızı çöpe atmanız gerektiğini söylüyor.

Dr. Adel, deodorantınızı çöpe atmanız gerektiğini ve hatta deodorantların terlemeyi engellemek için hiçbir şey yapmadığını belirtti.

Sadece ter kokusunu "örttüklerini" söyleyen Adel, aslında yapılması gereken şeyin bir "ter önleyici" ürüne geçmek olduğunu söylüyor.

Ayrıca ter önleyicileri, günün uygun bir zamanında kullanmak da önem taşıyor. Adel'e göre; uygun zaman aralığı; gece.

Garip görünse de ter önleyicilerin en iyi şekilde kullanılma şeklinin bu olduğunu belirtiyor.

"Uyuduğunuzda, küçük ter bezleriniz de uyur, bu nedenle ter önleyiciyi çok daha iyi emer ve çok daha etkili olur" diyen Dr. Adel bu önerisiyle oldukça dikkat çekti.

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