Duş başlığındaki kireci söküp atıyor! Kireçten eser bırakmayan o yöntem

Duş başlıkları, kalsiyum karbonattan kaynaklanan sert tortu olan kireçten dolayı tıkanır. Bu durum zararsız olmakla birlikte kötü bir görünüme neden olabilir ve su basıncının etkilenmesine yol açabilir. Eğer duş başlığınız çerçevesinden çıkmayan bir yapıya sahip ise bu yöntemi kullanmak oldukça etkili olabilir.

BEYAZ SİRKE KULLANIN

Duş başlığındaki tıkanıklığı açabilmek için beyaz sirkeyi kullanabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde duş başlığının tıkanmış gözeneklerinden kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Bu yöntem için bir buzdolabı poşetinin içerisine bol miktarda beyaz sirke ekleyin ve duş başlığının etrafına geçirin. Ardından saç tokası yardımıyla poşetin ağız kısmını bağlayın.

Beyaz sirkede yer alan asetik asit, kalsiyum karbonatın parçalanmasını sağlar. Böylece kirecin etkili bir biçimde temizlenmesine yardımcı olur.

Poşeti 1 saat boyunca bekletip çıkarın ardından diş fırçasıyla ovun.

Daha sonra suyun çıktığı deliklerin içine bir miktarda su püskürtün ve duş başlığının içerisinde yer alan parçacıkların da çıkmasını sağlayın.

Son olarak duş başlığında beyaz sirke kalmamasını için durulayın ve yumuşak bir bezle silin.

Duş başlığınızı temiz tutabilmek için ayda en az bir kere olacak biçimde duş başlığınızı mutlaka temizleyin.

DUŞ BAŞLIĞINDA KİREÇ BİRİKMEMESİ İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Duş başlığındaki deliklerdeki kireçlere sudaki mineraller yol açabilir. Bu nedenle rutin banyo temizliğinizin içerisine duş başlığı temizliğini de eklemeniz kireç birikmemesi için yardımcı olabilir.

Sudaki mineraller, duş başlığındaki deliklerde birikerek tıkanabilir. Bu sebeple duştan sonra su birikintisi oluşmaması için bu küçük delikleri ovalayarak engelleyebilirsiniz.

Eğer duş başlığınız çerçevesinden çıkan bir yapıya sahip ise 250 mililitre kaynar suyun içerisine duş başlığını yerleştirin. İçerisine ise 1 çay bardağı kadar kireç sökücü ilave edin ve birkaç saat boyunca bekletin. Ardından duş başlığını suyla durulayın ve yerine yerleştirerek birkaç dakika boyunca su akmasını sağlayın.

Eğer duş başlığının filtresi çıkan bir yapıya sahip ise içerisindeki su birikintisini suyun altına tutun ve diş fırçasıyla temizleyin.