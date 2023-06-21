Duşakabinlerde ne su lekesi kalacak ne kireç izi! Saniyeler içinde ayna gibi parlatmanın yöntemi…

Hem doğal yöntemler hem de bazı temizlik ürünlerinin doğru kullanımı, su lekelerinin oluşumunu zorlaştırırken, kireç birikimini de engelleyebilir. Bu sayede lekesiz bir banyonun keyfini çıkarabilirsiniz. İşte o yöntemler…

Sirke ve su karışımı: Sirke, duşakabin camlarını temizlemek için etkili bir doğal temizleyicidir. Eşit oranda su ve beyaz sirke karışımı hazırlayın ve bu karışımı sprey şişesine doldurun. Duşakabin camlarına püskürtün ve bir süre beklettikten sonra bir mikrofiber bez veya yumuşak bir süngerle silerek temizleyin. Son olarak bol suyla durulayın.

Limon suyu: Limon suyu da duşakabin camlarını temizlemek için etkili bir yöntemdir. Limon suyunu sıkın veya bir sprey şişesine doldurun. Cam yüzeyine uygulayın ve bir süre beklettikten sonra bir bez veya süngerle silerek temizleyin. Limon suyu, kireç ve sabun kalıntılarını etkili bir şekilde çıkarır.

Buhar: Buhar, duşakabin camlarını temizlemenin hızlı ve etkili bir yoludur. Buhar temizleyici kullanarak duşakabin camlarının üzerine buhar püskürterek camları nemlendirin. Daha sonra bir mikrofiber bez veya silecek kullanarak camları silin. Buhar, lekeleri ve kirleri kolayca çözer ve camları parlak bir şekilde temizler.