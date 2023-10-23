Evde kızartma yapmaktan çekinmeyin! Kızartma sonrası ankastredeki yağı saniyeler içinde söken katkısız karışım

Ankastrenin temizliği için çamaşır suyu gibi yoğun kimyasallar kullanmak, yüzeyin aşınmasına ve parlaklığını kaybederek mat bir görüntüye sahip olmasına yol açabilir. Bu nedenle olabildiğince ocağın yüzeyine uygun olan temizleme işlemleri uygulanmalıdır. Ocağın aşınmadan etkili bir şekilde temizlenmesi için sirke ve limon oldukça yararlıdır.
SİRKE VE LİMON
Eğer çelik bir ocağa sahip iseniz yağ lekelerinden kolay bir şekilde kurtulabilmek için sirke ve limon kullanabilirsiniz. Yağ lekelerini çıkarabilmek için ilk olarak sirkeli su hazırlayarak temizleyebilirsiniz. Ardından kalan lekeler için ise limon suyu kullanarak ocak temizliğinizi bitirebilirsiniz.
KARBONAT VE LİMON SUYU
İlk olarak bir kasenin içerisine karbonat boşaltın ardından bir adet limonu iki parçaya bölün ve yarısını karbonatın içerisine batırın. Ocağın üzerindeki yağ lekelerini kabartma tozuna batırdığınız limonla ovalayın. Ovalama işleminin ardından geriye kalan limonu ocağın üzerine sıkın. Limonun suyu ile bir araya gelen karbonat köpürmeye başlayacak köpürmenin ardından 15 dakika boyunca bekletin. 15 dakikanın sonunda kuru olan bir mikrofiber bezle ocağın yüzeyini temizleyin. İnatçı lekeler bu karışım sayesinde kolay bir şekilde temizlenecektir.
Karbonat ve limon suyunun temizlik gücünden yararlanabileceğiniz bir başka yol daha var. Bunun için ocaktaki lekeli bölgeye bol miktarda karbonat dökün. Ardından bir bezi sıcak suyla ıslatın ve karbonatlı bölgenin üzerine örtün. Birkaç saat boyunca bekleterek lekelerin yumuşamasını sağlayın. Ardından karbonatlı lekeyi bir bezle silerek temizleyin.
DİŞ MACUNU
Seramik bir ocağınız var ise lekeli yüzeylere diş macunu uygulayarak kolay bir şekilde lekelerden kurtulabilirsiniz Lekeleri çıkarabilmek için ise bulaşık teli kullanmak ocağın çizilmesine neden olabilir bu sebeple bulaşık süngerinin yumuşak yüzeyiyle temizleme işlemini yapmalısınız. Yüzeydeki diş macununu bulaşık süngeriyle ovaladıktan sonra mutlaka nemli bir bezle temizleyin.
Ocaktaki yağ lekelerinden kurtulduktan sonra kalıntı ya da leke kalmaması için mutlaka mikrofiber bir bezle ocağınızı silerek kurulayın.
Kızartma yaptıktan sonra her tarafa saçılan yağlar doğal olarak davlumbaza da sıçrayarak kötü bir görünüme neden olacaktır.
Davlumbazı temizlemek için izlemeniz gereken yollar ise şöyle;
SABUN VE SU KARIŞIMI
Bu karışım için ilk olarak bir kovaya su doldurun ve sabunla karıştırın. Ardından bu karışımla mikrofiber bezi ıslatın ve yağlı bölgeleri temizleyin. Bu yöntem sayesinde davlumbazdaki yağlardan kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.
KARBONAT VE ILIK SU KARIŞIMI
Davlumbazı temizleyebilmek için ılık bir suyla karbonatı karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı aspiratörün filtresinin içerisinde 1 gece boyunca bekletin. Ertesi gün bezle temizleyin ve filtreleri geri yerleştirin.
Ankastre ocağın demirlerini temizleyebilmek için ise demirlere yağ çözücü sıkabilir ardından da bulaşık deterjanıyla ovalaabilirsiniz.
UYARI: Ocağınızı ve ocak setinizi temizlemeden önce mutlaka kullanım kılavuzunu okuyarak uygun bir şekilde temizlik yapmaya dikkat edin. Aksi takdirde ocak setiniz zarar görebilir.