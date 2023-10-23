Evde kızartma yapmaktan çekinmeyin! Kızartma sonrası ankastredeki yağı saniyeler içinde söken katkısız karışım

Karbonat ve limon suyunun temizlik gücünden yararlanabileceğiniz bir başka yol daha var. Bunun için ocaktaki lekeli bölgeye bol miktarda karbonat dökün. Ardından bir bezi sıcak suyla ıslatın ve karbonatlı bölgenin üzerine örtün. Birkaç saat boyunca bekleterek lekelerin yumuşamasını sağlayın. Ardından karbonatlı lekeyi bir bezle silerek temizleyin.

DİŞ MACUNU Seramik bir ocağınız var ise lekeli yüzeylere diş macunu uygulayarak kolay bir şekilde lekelerden kurtulabilirsiniz Lekeleri çıkarabilmek için ise bulaşık teli kullanmak ocağın çizilmesine neden olabilir bu sebeple bulaşık süngerinin yumuşak yüzeyiyle temizleme işlemini yapmalısınız. Yüzeydeki diş macununu bulaşık süngeriyle ovaladıktan sonra mutlaka nemli bir bezle temizleyin.