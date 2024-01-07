Kettle’da biriken kireci tek harekette yok ediyor! İlk günkü kadar parlak ve yeni...

Sirke, asidik yapısı sayesinde kireç çözücü olarak oldukça etkilidir. Kettle'ın içine yarım litre kadar sirke dökün. Üzerine kettle'ın yarısına kadar su ekleyin ve karışımı kaynatın. Kaynayan suyu dökün ve kettle'ın iç kısmını fırça ile temizleyin.

PATATES KABUĞU

Patates kabukları da doğal bir kireç çözücüdür. Bir avuç patates kabuğunu kettle'ın içine koyun. Üzerine kettle'ın yarısına kadar su ekleyin ve karışımı kaynatın. Kaynayan suyu dökün ve kettle'ın iç kısmını fırça ile temizleyin.

Bu yöntemleri uygulamadan önce kettle'ın fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin. Güvenlik açısından eldiven ve gözlük takmanız tavsiye edilir