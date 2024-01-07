Kettle’da biriken kireci tek harekette yok ediyor! İlk günkü kadar parlak ve yeni...

Kettle'daki kireç birikintilerini çözmek için kullanılabilecek birçok doğal yöntem vardır. Bu yöntemlerden en etkili olanları:
LİMON SUYU
Limon suyu, asidik yapısı sayesinde kireç çözücü olarak oldukça etkilidir. Bir limonun suyunu sıkıp kettle'ın içine dökün. Üzerine bir bardak su ekleyin ve karışımı 30 dakika boyunca bekletin. Ardından kettle'ı çalıştırın ve suyu kaynatın. Kaynayan suyu dökün ve kettle'ın iç kısmını fırça ile temizleyin.
KARBONAT
Karbonat da doğal bir kireç çözücüdür. Bir tatlı kaşığı karbonatı kettle'ın içine dökün. Üzerine kettle'ın yarısını dolduracak kadar su ekleyin ve karışımı kaynatın. Kaynayan suyu dökün ve kettle'ın iç kısmını fırça ile temizleyin.
SİRKE
Sirke, asidik yapısı sayesinde kireç çözücü olarak oldukça etkilidir. Kettle'ın içine yarım litre kadar sirke dökün. Üzerine kettle'ın yarısına kadar su ekleyin ve karışımı kaynatın. Kaynayan suyu dökün ve kettle'ın iç kısmını fırça ile temizleyin.
PATATES KABUĞU
Patates kabukları da doğal bir kireç çözücüdür. Bir avuç patates kabuğunu kettle'ın içine koyun. Üzerine kettle'ın yarısına kadar su ekleyin ve karışımı kaynatın. Kaynayan suyu dökün ve kettle'ın iç kısmını fırça ile temizleyin.
Bu yöntemleri uygulamadan önce kettle'ın fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin. Güvenlik açısından eldiven ve gözlük takmanız tavsiye edilir