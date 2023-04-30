Kireç lekesinden eser bırakmıyor! Biraz damlatın ve olanları izleyin...

Kireç lekeleri, sert su kaynaklarından kaynaklanan mineral tortularından kaynaklanabilir. Bu lekeler, banyo, mutfak tezgahları ve diğer yüzeylerde sık görülen bir sorundur. İşte kireç lekelerini çözmenin en etkili yolları:
Sirke: Sirke, asetik asit içerir ve asitik özelliği sayesinde kireç lekelerini etkili bir şekilde temizler. Kireç lekelerine sirke dökerek yüzeyi ovun ve sonra suyla durulayın.
Limon suyu: Limon suyu, sitrik asit içerir ve aynı şekilde kireç lekelerini temizleyebilir. Kireç lekelerine limon suyu dökün, birkaç dakika bekletin ve sonra yüzeyi temizleyin.
Kabartma tozu: Kabartma tozu, birçok temizlik işinde kullanışlıdır. Kireç lekelerini çıkarmak için, biraz kabartma tozu ve suyu bir macun haline getirin ve lekeleri bu macunla ovalayın. Ardından suyla durulayın.
Bulaşık deterjanı: Bulaşık deterjanı, yağları çıkarmak için kullanılır, ancak aynı zamanda kireç lekelerini de çıkarmak için etkilidir. Birkaç damla bulaşık deterjanı ve suyu karıştırın ve kireç lekelerini ovun. Sonra yüzeyi suyla durulayın.
Tuz: Tuz, aşındırıcı bir madde olduğu için kireç lekelerini temizlemede oldukça etkilidir. Kireç lekelerine tuz serpin, bir bezle ovun ve ardından suyla durulayın.
Aspirin: Aspirin, asetilsalisilik asit içerir ve kireç lekelerini çıkarmak için kullanılabilir. Birkaç aspirini ezin ve biraz suyla karıştırarak macun haline getirin. Macunu kireç lekelerine uygulayın, birkaç dakika bekletin ve ardından yüzeyi temizleyin.
Unutmayın ki, hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, her zaman bir test yaparak yüzeyinizi hasar vermeden önce kireç lekelerini çıkarmaya çalışın.