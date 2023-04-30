Kireç lekesinden eser bırakmıyor! Biraz damlatın ve olanları izleyin...

Aspirin: Aspirin, asetilsalisilik asit içerir ve kireç lekelerini çıkarmak için kullanılabilir. Birkaç aspirini ezin ve biraz suyla karıştırarak macun haline getirin. Macunu kireç lekelerine uygulayın, birkaç dakika bekletin ve ardından yüzeyi temizleyin.

Unutmayın ki, hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, her zaman bir test yaparak yüzeyinizi hasar vermeden önce kireç lekelerini çıkarmaya çalışın.