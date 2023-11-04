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Kokuyu hüp diye içine çekiyor! Eve sinen kızartma kokusunu saniyeler içinde yok ediyor...

Kızartma, hemen herkesin sevdiği kaçamak tarifler arasında yerini alıyor. Fakat bu lezzetli tariflerin ardında ortaya çıkan istenmeyen kızartma kokusu, çok zor çıkan ve hatta artık bu tarifleri yapmamaya sebep olan önemli bir sorun. Bu kızartma kokusundan kurtulmanın ise oldukça basit formülleri bulunuyor.

Giriş Tarihi: 04.11.2023 16:40
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Kokuyu hüp diye içine çekiyor! Eve sinen kızartma kokusunu saniyeler içinde yok ediyor...

Kızartma yapmaktan vazgeçmek yerine birkaç tekniği denemek, evinizde hem ferah bir ortam hem de lezzetli yemekler yiyebileceğiniz vakit dilimleri sağlayabilir. İşte o ipuçları…

BAŞLAMADAN ÖNCE HAVALANDIRMA İŞLEMİ YAPIN

Tüm pencereleri açın ve fanları dışarıya hava üfleyecek şekilde yönlendirin. Bu bir seçenek değilse klimayı açın ve ocak fanınızın açık olduğundan emin olun.

YEMEK PİŞİRDİĞİNİZ ALANI İZOLE EDİN

Kokunun evin diğer bölümlerine sızmaması için yakındaki odaların kapılarını kapatın. Bu sayede diğer ortamlara kokunun yayılmasını engelleyebilirsiniz.

TARÇIN VE ŞEKER KULLANIN

Tarçın ve şekeri bir tepsiye koyun ve 200 derecede bir saat pişirin. Tüm mutfağınızın leziz unlu mamuller gibi kokmasını sağlayacak. Hoş bir koku ortamı, kızartma kokusunu bastıracaktır.

SİRKE VE SU KARIŞIMI

Sirke ve suyu kaynatın. 1 su bardağı suyu 1 yemek kaşığı sirke ile karıştırıp küçük bir tencerede kaynatın. Kaynamaya bırakın. Daha tatlı bir doğal koku için narenciye kabuklarını veya tarçın çubuklarını da kaynatabilirsiniz.

KABARTMA TOZUNU TEZGAHA BIRAKIN

Ekstra kokuları gidermek için kabartma tozu veya kahve telvesi kaselerini gece boyunca tezgahınızda bırakın.

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