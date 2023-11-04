Kokuyu hüp diye içine çekiyor! Eve sinen kızartma kokusunu saniyeler içinde yok ediyor...

Kızartma, hemen herkesin sevdiği kaçamak tarifler arasında yerini alıyor. Fakat bu lezzetli tariflerin ardında ortaya çıkan istenmeyen kızartma kokusu, çok zor çıkan ve hatta artık bu tarifleri yapmamaya sebep olan önemli bir sorun. Bu kızartma kokusundan kurtulmanın ise oldukça basit formülleri bulunuyor.

Giriş Tarihi: 04.11.2023 16:40 PAYLAŞ ABONE OL

Kızartma yapmaktan vazgeçmek yerine birkaç tekniği denemek, evinizde hem ferah bir ortam hem de lezzetli yemekler yiyebileceğiniz vakit dilimleri sağlayabilir. İşte o ipuçları…

BAŞLAMADAN ÖNCE HAVALANDIRMA İŞLEMİ YAPIN Tüm pencereleri açın ve fanları dışarıya hava üfleyecek şekilde yönlendirin. Bu bir seçenek değilse klimayı açın ve ocak fanınızın açık olduğundan emin olun. YEMEK PİŞİRDİĞİNİZ ALANI İZOLE EDİN Kokunun evin diğer bölümlerine sızmaması için yakındaki odaların kapılarını kapatın. Bu sayede diğer ortamlara kokunun yayılmasını engelleyebilirsiniz.