Kokuyu hüp diye içine çekiyor! Eve sinen kızartma kokusunu saniyeler içinde yok ediyor...

Kızartma yapmaktan vazgeçmek yerine birkaç tekniği denemek, evinizde hem ferah bir ortam hem de lezzetli yemekler yiyebileceğiniz vakit dilimleri sağlayabilir. İşte o ipuçları…
BAŞLAMADAN ÖNCE HAVALANDIRMA İŞLEMİ YAPIN
Tüm pencereleri açın ve fanları dışarıya hava üfleyecek şekilde yönlendirin. Bu bir seçenek değilse klimayı açın ve ocak fanınızın açık olduğundan emin olun.
YEMEK PİŞİRDİĞİNİZ ALANI İZOLE EDİN
Kokunun evin diğer bölümlerine sızmaması için yakındaki odaların kapılarını kapatın. Bu sayede diğer ortamlara kokunun yayılmasını engelleyebilirsiniz.
TARÇIN VE ŞEKER KULLANIN
Tarçın ve şekeri bir tepsiye koyun ve 200 derecede bir saat pişirin. Tüm mutfağınızın leziz unlu mamuller gibi kokmasını sağlayacak. Hoş bir koku ortamı, kızartma kokusunu bastıracaktır.
SİRKE VE SU KARIŞIMI
Sirke ve suyu kaynatın. 1 su bardağı suyu 1 yemek kaşığı sirke ile karıştırıp küçük bir tencerede kaynatın. Kaynamaya bırakın. Daha tatlı bir doğal koku için narenciye kabuklarını veya tarçın çubuklarını da kaynatabilirsiniz.
KABARTMA TOZUNU TEZGAHA BIRAKIN
Ekstra kokuları gidermek için kabartma tozu veya kahve telvesi kaselerini gece boyunca tezgahınızda bırakın.