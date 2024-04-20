Kristal parlaklığında olacaklar! Bulaşık makinesinde çizilmiş bardakları geri döndürmenin yolu...

Bardaklarınız zamanla bulaşık makinesindeki yıkama işlemi sırasında çizilmeye ve matlaşmaya başlayabilir. Bu çizikler bazen gözle görülür olabilir ve bardağın görünümünü bozabilir. Fakat aslında bunun çok kolay bir çözümü mevcut! Nasıl mı? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 20.04.2024 08:21 PAYLAŞ ABONE OL

Bulaşık makinesi kullanımında en sık karşılaşılan sorunlardan biri olsa da, çizilmiş bardaklardaki çiziklerin görünümünü düzeltebilir ve bardaklarınızı eski parlaklığına kavuşturabilirsiniz. İşte çizilmiş bardakları kurtarmanın bazı etkili yolları...

SİRKE VE BİCARBONAT KARIŞIMI Bir kaba ılık su, sirke ve biraz bikarbonat karıştırın. Bardağın çizik olan bölgesine bu karışımdan sürün ve bir süre bekletin. Ardından nazikçe ovun ve durulayın. Sirke ve bikarbonat, lekeleri ve çizikleri çıkarmada etkili olabilir.