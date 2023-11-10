Kurumuş yağ lekesini silip atıyor! En inatçı lekeyi bile 10 dakikada çıkarıyor

Kıyafetlerde ya da masa örtülerinde kuruyan yağlar, ne kadar yıkarsanız yıkayın inatçı bir şekilde yayıldığı yerden çıkmaz. Yağın yüzeyde kurumuş olması, lekenin asla çıkmayacakmış gibi sanılmasına neden olabilir. Bu lekeleri ortadan kaldırabilmek için kolay bir yol mevcut. Pek çok temizlik yönteminde sıklıkla kullanılan karbonatı, yağ lekelerini temizlemek için de kullanabilirsiniz.
KURUMUŞ YAĞ LEKESİNİ ÇIKARABİLMEK İÇİN…
Yağ lekesinin yer aldığı bölgeye biraz karbonat dökün ve temiz bir diş fırçasıyla o bölgeyi fırçalayarak temizleyin. Yağ lekesinin bulunduğu kumaşa zarar vermemek için fırçalama işlemini olabildiğince yumuşak hareketlerle yapmaya çalışın.
YAĞ BULAŞIR BULAŞMAZ LEKEYİ ÇIKARIYOR
Sıvı yağ lekesini etkili bir biçimde çıkarabilmek için tuz kullanabilirsiniz. Yağ bulaştığı anda tuz kullanmanız, lekenin daha kolay bir şekilde çıkmasını sağlar. Bu yöntem için ilk olarak lekeli yüzeyin üzerine sofra tuzu döküp 10 dakika boyunca bekleyin. 10 dakikanın sonunda ılık su kullanarak yumuşak hareketlerle tuzu yüzeyden çıkarın. Ardından lekeli bölgenin üzerine toz deterjan dökerek 10 dakika daha bekleyin. 10 dakika sonra kıyafeti, çamaşır makinesinde düşük dereceli programda yıkayın.
HASSAS KUMAŞLAR İÇİN PUDRA KULLANIN
Hassas kumaşlardaki yağ lekelerini temizleyebilmek için bebek pudrasından yararlanabilirsiniz. Bu yöntem için yağ lekesinin üzerine bebek pudrası döküp 10 dakika boyunca bekletin. 10 dakikanın sonunda pamuklu bir bezi ılık su ile ıslatıp lekeli bölgeye basın. Bu şekilde yağın beze geçmesini sağlayabilirsiniz. Yağ, pamuklu beze geçtikten sonra ise kıyafeti, çamaşır makinesinde düşük dereceli programda yıkayın.
YÜNLÜ KIYAFETLER İÇİN NİŞASTA
Yünlü kıyafetlerde bulunan yağ lekesini nişasta kullanarak kumaşın zarar görmesinin önüne geçebilir ve lekeyi kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak yağ lekesinin bulunduğu bölgeye 1 yemek kaşığı nişasta dökün. Ardından temiz bir bezi ılık suyla ıslatın ve lekenin yer aldığı bölgeye bastırın. Bu sayede yağların beze geçmesini sağlayabilirsiniz.
UN, NİŞASTA, PUDRA…
Yağın bulaşır bulaşmaz temizlenmesi, lekenin çıkması için oldukça etkili hamlelerden birisidir. Örneğin üstünüze katı biçimde bir yağ türü döktüyseniz bez ya da peçeteyle silmeden hemen önce yağı yüzeyden kazıyarak yağı kaldırın. Bu sayede yağın yayılmasını önleyebilirsiniz. Ayrıca yağ lekesini suyla temizlemeye de çalışmayın, bu yöntem yağın iyice yayılmasına neden olur. Alternatifi olarak yağın döküldüğü bölgeye bol miktarda un, nişasta veya pudra döküp bekleterek de yağın emilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece yağ lekesinin kolayca çıkmasını sağlayabilirsiniz.