Kurumuş yağ lekesini silip atıyor! En inatçı lekeyi bile 10 dakikada çıkarıyor

Kıyafetlerde ya da masa örtülerinde kuruyan yağlar, ne kadar yıkarsanız yıkayın inatçı bir şekilde yayıldığı yerden çıkmaz. Yağın yüzeyde kurumuş olması, lekenin asla çıkmayacakmış gibi sanılmasına neden olabilir. Bu lekeleri ortadan kaldırabilmek için kolay bir yol mevcut. Pek çok temizlik yönteminde sıklıkla kullanılan karbonatı, yağ lekelerini temizlemek için de kullanabilirsiniz.