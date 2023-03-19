Ocak temizlemenin en etkili formülü! Lekeleri silgi gibi siliyor, kristal berraklık sağlıyor…

Mutfak; ev hanımlarının en fazla vakit geçirdiği ve en çabuk kirlenen alanlardan biridir. Özellikle sıklıkla yemek yapılıyorsa, ocak başlıkları, çok fazla kullanıma bağlı olarak zamanla kararmalar gösterebilir. Birçok ev hanımının muzdarip olduğu bu durum, kimyasal ürünlerle ortadan kaldırılmaya çalışsa da kesin bir sonuç sağlamayabilir. Fakat üzülmeyin! Şimdi bahsedeceğimiz parlatma yöntemleri ile ne lekeden iz kalacak ne de kararma görüntüsünden. İşte detaylarını sizler için derledik…

Giriş Tarihi: 19.03.2023 10:20 PAYLAŞ ABONE OL

Kararan ocak gözlerini kısa süre içerisinde etkili bir şekilde eski parlaklığına kavuşturabilir, leke izlerine veda edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Gelin detaylarıyla anlatalım.

OCAK BAŞLIKLARI NASIL TEMİZLENİR? KARBONAT, BEYAZ SİRKE VE SICAK SU Ocak başlıklarında zamanla beliren kararmalar çok sinir bozucu durumlardan biridir. Özellikle kimyasal ürünlerle, ovalamak zorunda kalıyorsanız bir hayli yorucu olabilir. Fakat bu üç malzeme ile ovalamadan kolayca kararan lekelerden kurtulabilirsiniz. MALZEMELER: 1 tatlı kaşığı karbonat

Yarım çay bardağı beyaz sirke

Ocakların üzerini geçecek kadar sıcak su UYGULAMA: Geniş bir kabın içerisine ocak başlıklarını yerleştirin. Ardından karbonatı üzerine güzelce serpin. Sonrasında beyaz sirkeyi ilave edin. Sirkeyi de ilave ettikten sonra en son sıcak suyu ekleyin. 10 dakika kadar sıcak suyun içerisinde bekletin. Sonrasında sünger yardımı ile güzelce temizleyin.