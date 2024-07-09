Ocaklarınızı kristal parlaklığına dönüştüren mucize! Matlaşmış hiçbir nokta kalmayacak...

Matlaşmış ocaklar hemen her mutfağın sinir bozucu sorunlarından biri haline gelebilir. Sıklıkla yapılan yemeklerle birlikte birçok malzemeye maruz kalan ocaklar, hem zemin bölümünde hem de ocak gözlerinde matlaşma sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir.

OCAKLAR NEDEN MATLAŞIR?

Matlaşan ocakların ardında aslında hepimizin aşina olduğu bir günlük yaşam rutini bulunuyor. Bu rutinde dikkat edilebilecek birkaç detay, bu matlaşmayla mücadele etmenizi kolaylaştırsa da kaçınılmaz olan bazı faktörler bulunuyor.

Yemek pişirme, matlaşmanın en önemli sebeplerinden biri. Ocak yüzeyinde biriken yağ ve kir, ocağın yüzeyinin zamanla matlaşmasına sebep olabilir.

Yüksek ısı kullanımı da ocağın yüzeyinde önemli bir matlaşma faktörüdür. Özellikle uzun süreli olarak kullanılan yüksek ısı renk değişimlerine sebep olabilir.

Ocakların kullanımı esnasında alınan darbeler, mekanik hasarlar da matlaşmanın sebepleri arasında yerini alır.

Ocakları temizlerken hangi ürünü kullandığınız da en önemli matlaşma faktörlerden biridir. Sert kimyasallar, ocağınızın ışıltısını yok ederek matlaşmaya sebep olabilir.

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