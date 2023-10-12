Ocaktaki yağ lekelerini bu yöntem silgi gibi siliyor! Yağdan eser bırakmıyor

Ardından bir kasenin içerisinde sıcak su ile bulaşık sabununu karıştırın ve bir bezle ocak zemininde yer alan kurumuş yağ lekesini ovalayın.

Ocaktaki yağ kurumuş ise izlemeniz gereken yol şöyle;

SİRKE VE SABUN RENDESİ

Ocak başlıklarını temizlemek için sirke, sabun rendesi, limon tuzu ve su karışımından faydalanabilirsiniz. Bu yöntem ocaktaki yağ lekelerini çıkarmanın yanı sıra kir ve pası da ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Bu karışım için ilk olarak bir tencerenin içerisine 1 su bardağı sirke, 1 yemek kaşığı sabun rendesi, 1 fincan limon tuzu ve 1 litre sıcak su ekleyin.

Ardından içerisindeki limon tuzu eriyene kadar karıştırın.

Daha sonra ocak başlıklarını elde ettiğiniz bu karışımın içerisine yerleştirin ve 5 dakika boyunca kaynatın.

5 dakikanın sonunda ocak başlıklarını süzgeç yardımıyla alın, soğuk su ve süngerle yıkayın. Kuruladıktan sonra ocak başlıklarını yerleştirebilirsiniz.