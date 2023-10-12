Ocaktaki yağ lekelerini bu yöntem silgi gibi siliyor! Yağdan eser bırakmıyor

Ocakta yemek pişirildikten sonra hemen temizlenmelidir. Eğer ocak temizliği sık bir biçimde yapılmazsa bakterilerin oluşmasına yol açabilir, yemeğin pişirildiği alan kirli bir alana dönüşerek bakteri riskini artırabilir.
Ocaktaki yağ lekesini çıkarmak düzgün bir biçimde temizlemenin ise oldukça kolay bir yolu var ve bu yöntem sayesinde ocağınızı tertemiz yaparak ilk günkü haline çevirmek mümkün. Yağ lekelerini, kimyasallar kullanmadan temizleyebilirsiniz. Bu yöntem için bulaşık deterjanı, sıcak su, kabartma tozu, limon ve sünger gerekli.
İlk olarak lavaboyu sıcak su ile doldurun ardından bulaşık deterjanı damlatın.
Ocağın ızgaralarını çıkarıp lavabodaki karışma batırın bu şekilde biriken yağların yumuşamasını sağlayın böylece ocaklardaki yağları kolayca temizleyebilirsiniz.
Ocak başlıklarını kolayca temizlemek için ise izlemeniz gereken yol şöyle;
Bir kasenin içerisine yarım su bardağı karbonat ve kaynar su ekleyin.
Kasenin içerisine bir adet limonu ikiye bölerek ekleyin ve içerisinde 1 saat boyunca bekletin.
Bu yöntem sayesinde ocağınız ilk günkü haline dönecek.
Tertemiz ocaklara sahip olmanın bir başka yolu ise şöyle;
Zamanla ocak başlıkları kararabilir. Bu durumu yok edebilmek için karbonat, beyaz sirke ve sıcak suya ihtiyacınız var.
İlk olarak ocak başlıklarını çıkarın ve geniş bir kabın içerisine koyun.
Üzerlerine 1 tatlı kaşığı karbonat dökün ve yarım çay kaşığı beyaz sirke ekleyin.
Son olarak da ocak başlıklarını geçecek miktarda sıcak su ilave edin.
Ocak başlıklarını 10 dakika boyunca hazırladığınız karışım içerisinde bekletin ardından süngerle ovalayarak temizleyin.
Eğer seramik bir ocağa sahipseniz yağ lekerini çıkarabilmek için diş macunu sıkıp mikrofiber bezle silmek lekerden kolayca kurtulabilirsiniz.
Ocaktaki yağ kurumuş ise izlemeniz gereken yol şöyle;
İlk olarak ocağın soğumasını bekleyin ardından spatula yardımıyla yağ lekesinin yavaş hareketlerle kazıyarak çıkarın.
Ardından bir kasenin içerisinde sıcak su ile bulaşık sabununu karıştırın ve bir bezle ocak zemininde yer alan kurumuş yağ lekesini ovalayın.
SİRKE VE SABUN RENDESİ
Ocak başlıklarını temizlemek için sirke, sabun rendesi, limon tuzu ve su karışımından faydalanabilirsiniz. Bu yöntem ocaktaki yağ lekelerini çıkarmanın yanı sıra kir ve pası da ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
Bu karışım için ilk olarak bir tencerenin içerisine 1 su bardağı sirke, 1 yemek kaşığı sabun rendesi, 1 fincan limon tuzu ve 1 litre sıcak su ekleyin.
Ardından içerisindeki limon tuzu eriyene kadar karıştırın.
Daha sonra ocak başlıklarını elde ettiğiniz bu karışımın içerisine yerleştirin ve 5 dakika boyunca kaynatın.
5 dakikanın sonunda ocak başlıklarını süzgeç yardımıyla alın, soğuk su ve süngerle yıkayın. Kuruladıktan sonra ocak başlıklarını yerleştirebilirsiniz.