Parlak bir banyo! Tüm fayansları tek harekette temizlemenin püf noktası

Düzenli ev temizliği yaparken, muhtemelen banyonuzu ve mutfağınızı süpürmeye, toz almaya ve fırçalamaya odaklanıyorsunuz. Ancak banyo, tuvalet veya mutfak gibi alanlarda genellikle fayans temizliği sıklıkla atlanıyor. Çok kirli olduğu fark edilmese de aslında sıklıkla dokunulması, nemli alanlarda kullanılması ve toz biriken bir bölge olması nedeniyle kolaylıkla yoğun kir barındıran alanlar haline gelebilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:12

Fayansları nasıl temizleyeceğinizi öğrendikten sonra, ne kadar kir çıktığını görünce şaşıracağınızı garanti edebiliriz. Hatta özellikle sildikten sonra tamamen yeni bir renk tonu ile karşılaşabilirsiniz. İşte fayansları temizleyebileceğiniz birkaç püf noktası...

FAYANSLARI TEMİZLEMEK İÇİN 5 ADIM İyi haber; fayansları temizlemenin genellikle çok zor olmamasıdır. Evinizin fayanslarını nasıl temizleyeceğiniz ve hayran kalacağınız parlak bir görünüm için aşağıdaki adımları izleyin. Tozları ortadan kaldırın Tozu oradan oraya taşıyacak olan bir bez kullanmayın. Bunun yerine, süpürgenizdeki fırça aparatını kullanın ve fayansların üzerinden geçirin; bu, ilk gevşek kir tabakasını ve kiri temizlemeye başlayacaktır. Elektrikli süpürgenizde fırça eki yoksa, temizleme işlemine başlamanıza yardımcı olması için bir tane satın alabilirsiniz . Çalışma alanını hazırlayın Ardından, eski havluları bulun veya temizleme alanının altına sermek için bir muşamba kullanın ve temizlik nedeniyle dağılan damlaların etrafı daha fazla kirletmesine izin vermeyin.

Temizlik malzemelerinizi hazırlayın Temizlik malzmelerini hazırlamak için 7 litre suyun bulunduğu bir kova içerisine Klorobor'u dökün. Klorobor, kalsiyum ve bor içeren doğal yapısı sayesinde kısa sürede çözünür ve eşsiz bir temizlik alternatifi sunar. Üstelik çok hızlı kuruyan yapısı sayesinde fayanslarda hiçbir iz bırakmaz. Uygun bir duvar mopu ile fayanslarda geniş bir alanda silme işlemini kısa sürede temizleyebilirsiniz. Klorobor'un tek seferde kirleri ortadan kaldırması sayesinde tamamen temiz fayanslara ulaşabilirsiniz. Ayrıca içeriğinin yüksek oranda organik olması ve düşük toksisiteye sahip olması, çocuklarınız, evcil hayvanlarınız için güvenli bir kullanım sunar. Diğer temizlik ürünlerinin aksine solunum yollarında herhangi bir sıkıntıya sebep olmaz ve bu sayede tuvalet, banyo gibi dar alanlarda rahatlıkla çalışabilmenize olanak tanır. Üstelik cilt tahrişine de neden olmayan güvenli kullanım sayesinde fayans bulunan ortamların her köşesinde sıçrama endişesi olmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz.