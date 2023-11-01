Rengi kaçmış atletleri kar beyaz yapıyor! İlk günkü gibi parıl parıl olacaklar

Atletler, beyaz renkteki çamaşırlar ve kıyafetler kolaylıkla sararabilir ve renklerini kaybedebilirler. Beyaz renkteki bu çamaşırları, ilk günkü haline kolaylıkla çevirebilir hatta daha da parlak olmalarını sağlayabilirsiniz.
Evde kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu doğal karışım sayesinde çamaşırlarınızda yer alan sert lekeleri çıkararak tertemiz bir görünüme kavuşmalarını sağlayabilir ve ilk günkü hallerine çevirebilirsiniz.
Eğer atletiniz terli ise mümkün olduğu en kısa süre içerisinde atletinizi yıkayın. Atletteki ter lekeleri ne kadar uzun süre boyunca yıkanmadan durursa çıkarılmaları da zorlu olur.
SİRKE
Atleti defalarca yıkadıktan sonra rengi hala sarı ise sirke kullanarak rengini eski haline döndürebilirsiniz. Beyaz sirke kullanarak çamaşırları beyazlatabilirsiniz, kumaşın yumuşamasını ve kötü kokuların giderilmesini sağlayabilirsiniz.
Makinede çamaşırlarınızı yıkarken durulama aşamasında makinenin yumuşatıcı bölmesine yarım bardak beyaz sirke dökün. Bu sayede renklerin dengelenmesini sağlayabilirsiniz.
Çamaşırlarınızı beyazlatabilmek için sirkeyle uygulayabileceğiniz bir diğer yol ise şöyle;
Sirke kullanarak çamaşırları beyazlatabilmek için ilk olarak bir kabın içerisinde yarım çay kaşığı kadar çamaşır deterjanı, su bardağının çeyreği kadar beyaz sirke ve su bardağının çeyreği kadar soğuk suyla karıştırın. Ardından bu karışımı çamaşırın üzerine yayarak hafifçe ovalayın daha sonra ise hemen çamaşır makinesinde yıkayın.
TUZ
Rengi kaçmış ve solmuş atletlerin rengini ilk günkü haline getirebilmek için tuz kullanabilirsiniz. Çamaşırlarınız kullandığınız deterjandan kaynaklı olarak da rengini kaybetmiş olabilir. Çamaşırların renklerinin solmasının önüne geçebilmek için çamaşırları makineye yerleştirdikten sonra üzerine yarım su bardağı kadar tuz ilave edin. Bu sayede çamaşırlarınız deterjan kalıntılarından kurtularak eski renklerine kavuşabilir.
KABARTMA TOZU
Çamaşırlarınızı eski renklerine döndürebilmek için kabartma tozu kullanabilirsiniz. Kabartma tozu, çamaşırların etkili bir biçimde temizlenmesini sağlar ve renklerinin aydınlatılmasında etkili olur. Bu yöntem için yıkama aşamasında bir su bardağının yarısı kadar karbonat ilave ederek çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz.
KARBONAT
Rengi kaçmış çamaşırlarınız için karbonat kullanabilirsiniz. Karbonat, sararan lekenin aşınmasını sağlar.
Eğer çamaşırınızın sadece belirli bir alanı sararmışsa o alanı kaplayacak miktarda karbonat dökün. Ardından karbonatlı alanın üzerine limon sıkıp 10 dakika boyunca bekletin. Bu esnada karbonatlı alanda köpürme oluşur böylece sarı lekeler aşınıp kumaştan çıkar. Bu işlemin ardından çamaşırınızı makinede yıkayın.