Rengi kaçmış atletleri kar beyaz yapıyor! İlk günkü gibi parıl parıl olacaklar

Çamaşırlarınızı beyazlatabilmek için sirkeyle uygulayabileceğiniz bir diğer yol ise şöyle;

Sirke kullanarak çamaşırları beyazlatabilmek için ilk olarak bir kabın içerisinde yarım çay kaşığı kadar çamaşır deterjanı, su bardağının çeyreği kadar beyaz sirke ve su bardağının çeyreği kadar soğuk suyla karıştırın. Ardından bu karışımı çamaşırın üzerine yayarak hafifçe ovalayın daha sonra ise hemen çamaşır makinesinde yıkayın.