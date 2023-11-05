Rengi sararmış beyaz çamaşır ve çorapları pamuk gibi parlatıyor! Meğer en etkili malzeme buymuş…

Beyaz renkteki çamaşır ve çorapların renksiz kumaşları olduğu için renkli çamaşırlarla yıkandığı zaman çok kolay bir şekilde renklerini değişitirirler. Bu nedenle beyaz çamaşırlarınızı yıkamadan önce mutlaka renklilerden ayırarak yıkamanız gerekir.
Çamaşır yıkarken makineyi aşırı doldurmak, çamaşırların renklerinin koyulaşıp sararmasına neden olabilir. Ayrıca çamaşırları yıkadıktan sonra da kurutma makinesinde kurutmak da renklerinin solmasına neden olabilir bu nedenle beyaz renkteki çamaşırların kendi kendilerine kurumalarını sağlamak, renklerinin solmasının önüne geçmenizi sağlayabilir. Fakat bu aşamalara dikkat etmeden çamaşırlarınızı yıkayıp renklerini kaybettiklerini fark ettiyseniz endişelenmenize gerek yok. Limon sayesinde çamaşırlarınızı eski renklerine ve parlaklıklarına kavuşturabilirsiniz.
Rengi sararan beyaz renkteki çamaşır ve çorapları etkili bir şekilde parlatıp eski renklerine döndürebilmek için limondan faydalanabilirsiniz. Limonun etkili bir biçimde leke açıcı özelliği vardır. Limonun suyunu kullanarak çamaşırlarınızın daha beyaz olmalarını sağlayabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak sıcağa karşı dayanıklı olan bir kabın içerisine sıcak su doldurun ve içerisine renkleri solan beyaz renkteki çamaşır ve çoraplarınızı koyun. Ardından bir limonun yarısını kesin ve suyun içerisine limonu sıkın. Çamaşırları burada bir saat boyunca bekletin, bir saatin sonunda çamaşırlarınızın eski renklerine döndüğünü ve pamuk gibi parladığını görebilirsiniz.
Limon kullanarak çamaşırlarınızı parlatabilmenin bir başka yöntemi daha mevcut. Bu yöntem için bir bardak kadar olacak miktarda limon suyu sıkın. Çamaşır yıkarken elde ettiğiniz limon suyunu makinenin içerisine ekleyerek yıkama işlemini sürdürün. Böylece çamaşırlarınızın etkili bir şekilde temizlenerek parlamalarını sağlayabilirsiniz.
Çamaşırlarınızı beyazlatabilmek için diğer yollar ise şöyle;
SİRKE
Çamaşırlarınızın eski parlaklığına kavuşturabilmek için sirke kullanabilirsiniz. Sirke, çamaşırların üzerinde meydana gelen sarı ve gri rengi ortadan kaldırarak parlamalarını sağlar. Bu yöntem için beyaz renkteki çamaşır ve çoraplarınızı çamaşır makinesinde yıkarken makinenin içerisine yarım bardak kadar sirke ekleyin. Sirkeyi, çamaşırlarınıza bir şey döküldüğünde oluşan lekeyi ortadan kaldırabilmek için de kullanabilirsiniz. Sirke sayesinde meydana gelen lekeyi kolay ve hızlı bir biçimde yok edebilirsiniz.
Eğer çamaşırlarınız inatçı lekelere sahip ise bir gece boyunca sirkeli suyun içerisinde bekletip çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.
KARBONAT
Karbonat kullanarak sararan çamaşırlarınızı kolay bir şekilde beyazlatabilirsiniz. Karbonat sayesinde çamaşırlarınızın üzerindeki sarı lekeyi çıkarabilirsiniz. Bu uygulama için ilk olarak çamaşırınızda sararan bölgeyi kaplayacak miktarda karbonat dökün ve üzerine limon sıkarak 10 dakika boyunca bekletin. 10 dakikanın sonunda çamaşırları, çamaşır makinesinde yıkayın. Yıkama işleminin sonunda ise çamaşırların üzerinde yer alan lekeler etkili bir biçimde çıkar.