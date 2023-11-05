Rengi sararmış beyaz çamaşır ve çorapları pamuk gibi parlatıyor! Meğer en etkili malzeme buymuş…

Limon kullanarak çamaşırlarınızı parlatabilmenin bir başka yöntemi daha mevcut. Bu yöntem için bir bardak kadar olacak miktarda limon suyu sıkın. Çamaşır yıkarken elde ettiğiniz limon suyunu makinenin içerisine ekleyerek yıkama işlemini sürdürün. Böylece çamaşırlarınızın etkili bir şekilde temizlenerek parlamalarını sağlayabilirsiniz.

Çamaşırlarınızı beyazlatabilmek için diğer yollar ise şöyle;