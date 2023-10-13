Sararan perdeleri kar beyaz yapan yöntem! Sadece 2 kaşık ekleyin ve yıkayın: Farka inanamayacaksınız…

Perdeler; dışarıdan gelen hava kirliliği, toz, kalorifer izi ve yemek kokusu gibi etkenlerden dolayı zamanla sararabilir hatta gri renge dönebilir. Sizler için araştırdığımız bu yöntem sayesinde perdelerinizi kolayca ve hızlı bir şekilde kar beyaza çevirebilirsiniz. Üstelik sadece 2 kaşık ekleyerek. İşte kar beyaz perdelerin detayları…

Giriş Tarihi: 13.10.2023 09:24 PAYLAŞ ABONE OL

Ev dekorasyonunun olmazsa olmazı perdeler, zaman içerisinde kir ve toza maruz kalarak beyaz renklerini kaybedebilir, sarı renge dönüşebilir. Bu perdeler kirli gibi görünebilir hatta sinir bozucu olabilir. Ancak sararan perdeleri yıkarken kaya tuzu kullanarak şaşırtıcı bir sonuç elde edebilir hatta beyazlıkları karşısından gözlerinize inanamayabilirsiniz.

Kaya tuzunun leke ve kirleri ortadan kaldıran etkisini sararan perdeler için de kullanabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak küveti ya da bir leğeni su doldurmalısınız. Ardından perdeleri suyun içerisine yerleştirip üzerine 2 yemek kaşığı kaya tuzu serpiştirin. Perdeleri bu şekilde bir gece boyunca kaya tuzu ve su karışımı içerisinde bekletin. Ertesi gün perdeleri kaya tuzu ve su karışımından çıkarıp çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayın. Her ay perdelerinizi bu yöntemle yıkamak, perdelerin sararmasını da önleyebilir.