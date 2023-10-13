Sararan perdeleri kar beyaz yapan yöntem! Sadece 2 kaşık ekleyin ve yıkayın: Farka inanamayacaksınız…

Ev dekorasyonunun olmazsa olmazı perdeler, zaman içerisinde kir ve toza maruz kalarak beyaz renklerini kaybedebilir, sarı renge dönüşebilir. Bu perdeler kirli gibi görünebilir hatta sinir bozucu olabilir. Ancak sararan perdeleri yıkarken kaya tuzu kullanarak şaşırtıcı bir sonuç elde edebilir hatta beyazlıkları karşısından gözlerinize inanamayabilirsiniz.
Kaya tuzunun leke ve kirleri ortadan kaldıran etkisini sararan perdeler için de kullanabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak küveti ya da bir leğeni su doldurmalısınız. Ardından perdeleri suyun içerisine yerleştirip üzerine 2 yemek kaşığı kaya tuzu serpiştirin. Perdeleri bu şekilde bir gece boyunca kaya tuzu ve su karışımı içerisinde bekletin. Ertesi gün perdeleri kaya tuzu ve su karışımından çıkarıp çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayın. Her ay perdelerinizi bu yöntemle yıkamak, perdelerin sararmasını da önleyebilir.
Sararan perdeleri kar beyaz yapan diğer yöntemler ise şöyle;
KARBONAT
Perdelerde oluşan sarı lekelerden kurtulabilmek için karbonatın özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Karbonatın leke çıkarıcı ve koku giderici etkisi, perdelerinizin beyaz rengine kavuşmasına yardımcı olur. Bu işlem için ilk olarak perdelerinizi çamaşır makinesinin içerisine yerleştirin ve üzerine 2 paket karbonat dökün. Ardından çamaşır makinesinin deterjanını da ekleyerek 30 derecede yıkayın. Yıkama işlemi sonlandığında perdelerinizin makineden beyaz renkte çıktığını görebilirsiniz.
BEYAZ SİRKE
Sararan perdeleri beyaz renklerine geri döndürebilmek için beyaz sirke kullanmak etkili yöntemlerden birisidir. Beyaz sirke perdelerin sarı rengini gidermenin yanı sıra üzerlerine sinen kokuların giderilmesini de sağlar. Bu yöntem için ilk olarak perdeleri, çamaşır makinesinin içerisine yerleştirin. Ardından çamaşır makinesinin deterjan bölmesine toz deterjan, üzerinde de beyaz sirke dökün. Daha sonra perdelerinizi 30 derecede yıkayın.
BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ
Bulaşık makinesi tableti, etkin temizleyici özelliği sayesinde perdelerin de temizlenmesini ve beyazlamasını sağlar. Perdeleri çamaşır makinesinin içerisine yerleştirin ve üzerine 1 adet bulaşık makinesi tableti koyun. Deterjan bölmesine de deterjanını ekleyin ve hassas yıkama programında yıkayın.
KÜP ŞEKER
Perdelerinizi beyazlatabilmek için küp şeker kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesinde perdelerinizi yıkarken makinenin içerisine 4 adet küp şeker ekleyerek 30 derecede yıkayın.