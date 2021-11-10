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Tamamen bembeyaz derzler! Sadece 5 adımda

Banyo fayanslarınızı temizlemek basit görünebilir, ancak oldukça zor bir işlemdir. Derz dolgunun yapısı gözenekli olması nedeniyle üzerindeki her şeyi çabucak emer. Ancak derz dolgusunu ilk kurulduğu zamanki kadar temiz ve beyaz hale getirmek imkansız değildir. Harcı temizlemenin en iyi yolunu bulmak için doğru malzeme ve ürünleri kullanmak çok önemlidir.

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Giriş Tarihi: 10.11.2021 17:14
Tamamen bembeyaz derzler! Sadece 5 adımda

Harç, istediğiniz gölgeye bağlı olarak su, çimento ve renklendiricinin birleşimidir. En yaygın harç renkleri beyaz, krem, gri ve bu tonların diğer çeşitleridir. Harç, banyo veya yer karolarını sıkıca yerinde tutmak için kullanılır. Ancak genellikle trafiğin yoğun olduğu, nemli alanlarda olduğu için kirlenmeye ve bu şekilde kalmaya da eğilimlidir. Fakat tamamen tertemiz bir derz dolgusu için 5 adıma ihtiyacınız bulunuyor.

5 ADIMDA DERZLER NASIL TEMİZLENİR?

Suyla başlayın

Derzde oluşan lekeleri çıkarmak için sıcak su ve sert bir sert fırça kullanın. Kir ve yüzeysel lekeler çıkmalı ve daha derin temizleyicilerin yolunu açmalıdır.

Derz temizleyici olarak Klorobor kullanın

Derzleri temizlerken öncesinde ellerinize baskı ve temizlik ürünleri gelmemesini sağlamak için bir eldiven giyin. Klorobor'u 7 litre su içerisinde çözelti haline getirin ve uygun bir sprey şişesine alın. Sprey şişesine aldıktan sonra temizleyeceğiniz derzlere sıkın ve birkaç dakika bekleyin. Ardından derzleri silmeye başlayın.

Temizleyiciyi durulayın ve fırçalayın

Sert fırçaları ve süngerleri alın ve Klorobor'un uygulandığı alanda silmeye başlayın. Klorobor içeren çözeltinin sıkıldığı alanları silmeyi bitirdikten sonra, kalıntıları temizlemek ve derz içine geri ıslanmasını önlemek için zemini paspaslayın.

Sızdırmazlık maddesini uygulayın

Derz dolgu macunu püskürterek harcın gözenekli olmasını önleyin. Bu gibi ürünler, harçtaki çatlakları ve delikleri daha kötü görünmeden doldurur. Çevredeki karoların rengini bozabilecek bir birikim oluşturmamak için talimatları dikkatlice izleyin.

Kurutun

Temizleyici ve dolgu macunu uygulandıktan sonra zeminin kuru olduğundan emin olmak için etrafınıza bakın. Kalan alanların silinmesi gerekiyorsa, şimdi onlarla ilgilenin. Harcın üzerine oturan herhangi bir sıvının, içine emilme olasılığı çok daha yüksektir.

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