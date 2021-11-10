Tamamen bembeyaz derzler! Sadece 5 adımda

Harç, istediğiniz gölgeye bağlı olarak su, çimento ve renklendiricinin birleşimidir. En yaygın harç renkleri beyaz, krem, gri ve bu tonların diğer çeşitleridir. Harç, banyo veya yer karolarını sıkıca yerinde tutmak için kullanılır. Ancak genellikle trafiğin yoğun olduğu, nemli alanlarda olduğu için kirlenmeye ve bu şekilde kalmaya da eğilimlidir. Fakat tamamen tertemiz bir derz dolgusu için 5 adıma ihtiyacınız bulunuyor.

5 ADIMDA DERZLER NASIL TEMİZLENİR?

Suyla başlayın

Derzde oluşan lekeleri çıkarmak için sıcak su ve sert bir sert fırça kullanın. Kir ve yüzeysel lekeler çıkmalı ve daha derin temizleyicilerin yolunu açmalıdır.

Derz temizleyici olarak Klorobor kullanın

Derzleri temizlerken öncesinde ellerinize baskı ve temizlik ürünleri gelmemesini sağlamak için bir eldiven giyin. Klorobor'u 7 litre su içerisinde çözelti haline getirin ve uygun bir sprey şişesine alın. Sprey şişesine aldıktan sonra temizleyeceğiniz derzlere sıkın ve birkaç dakika bekleyin. Ardından derzleri silmeye başlayın.

Temizleyiciyi durulayın ve fırçalayın

Sert fırçaları ve süngerleri alın ve Klorobor'un uygulandığı alanda silmeye başlayın. Klorobor içeren çözeltinin sıkıldığı alanları silmeyi bitirdikten sonra, kalıntıları temizlemek ve derz içine geri ıslanmasını önlemek için zemini paspaslayın.