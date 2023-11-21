Termosları pırıl pırıl yapıp içindeki kötü kokuyu vakum gibi çekiyor! Tek kullanmanız gereken malzeme…

Kahve, çay ve çorba için kullanılan termosların içerisinde zamanla lekeler meydana gelebilir. Bu lekeler ise inatçı bir hale bürünerek termosun kötü bir biçimde görünmesine neden olabilir. Termostaki inatçı lekeleri yok edip pırıl pırıl yapmanın ise kolay ve tamamen doğal bir yöntemi mevcut. Lekelerden kolayca kurtulmanızı sağlayacak malzeme ise…

Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:46 PAYLAŞ ABONE OL

Termosların içerisinde gerek sık kullanımdan kaynaklı gerekse yeterli temizliği sağlanamadığı için lekeler oluşabilir. Bu lekeler termosun içerisinde yerleşerek hoş olmayan bir görüntüye neden olur. Termostaki lekeleri, evde kolaylıkla ve sadece tek bir malzeme kullanarak çıkarabilmek mümkün. Karbonat kullanarak termosun içerisindeki lekeleri yok edebilirsiniz.

Karbonat kullanarak uygulayabileceğiniz temizleme yöntemi ise şöyle; Bu yol için ilk olarak termosun içerisine 1 paket karbonat dökün ardından termos dolana kadar sıcak suyla doldurun. Ardından içerisindeki karbonatın erimesi için birkaç dakika boyunca bekletin. Karbonat eridikten sonra temiz bir fırçayla ovalayın. Daha sonra termosu suyla yıkayıp kuru bir bezle kurulayın.