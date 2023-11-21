Termosları pırıl pırıl yapıp içindeki kötü kokuyu vakum gibi çekiyor! Tek kullanmanız gereken malzeme…

Termosların içerisinde gerek sık kullanımdan kaynaklı gerekse yeterli temizliği sağlanamadığı için lekeler oluşabilir. Bu lekeler termosun içerisinde yerleşerek hoş olmayan bir görüntüye neden olur. Termostaki lekeleri, evde kolaylıkla ve sadece tek bir malzeme kullanarak çıkarabilmek mümkün. Karbonat kullanarak termosun içerisindeki lekeleri yok edebilirsiniz.
Karbonat kullanarak uygulayabileceğiniz temizleme yöntemi ise şöyle;
Bu yol için ilk olarak termosun içerisine 1 paket karbonat dökün ardından termos dolana kadar sıcak suyla doldurun. Ardından içerisindeki karbonatın erimesi için birkaç dakika boyunca bekletin. Karbonat eridikten sonra temiz bir fırçayla ovalayın. Daha sonra termosu suyla yıkayıp kuru bir bezle kurulayın.
KARBONAT VE SİRKE
Karbonat kullanarak uygulayabileceğiniz bir başka yol daha var. Bu yöntem için karbonatla birlikte sirke kullanmanız gerekli. İlk olarak termosun içerisine 1 paket karbonat ve 1 fincan sirke dökerek karıştırın. Sirkenin karbonatla temas kurması üzerine meydana köpürmeler gelecek böylece termosun içerisindeki lekelerin etkili bir biçimde ortadan kalkmasına yardımcı olacak. Bu işleminin ardından termosun içerisini bulaşık süngeri ya da fırça kullanarak ovalayın. Son olarak suyla termosu yıkayın ve kurulayın.
KABARTMA TOZU
Termosu temizleyebilmek için kullanabileceğiniz bir diğer madde ise kabartma tozu. Bu yöntemi uygulayabilmek için öncelikle termosun içerisini suyla doldurun. Bir bardak suya yarım yemek kaşığı denk gelecek miktarda kabartma tozu ekleyin. Ardından temiz bir fırçayla içerisini ovalayıp yıkayın.
SODA
Soda kullanarak da termosun temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu yol için ilk olarak termosun içerisine fincanın ¼ olacak kadar soda ekleyin ardından kalan kısmına da su ilave edin. Termosu bu şekilde bir gece boyunca bekletin, ertesi gün yıkayarak temizleyin.
KÖTÜ KOKUYU GİDERMEK İÇİN…
Termos kullanırken hijyenine her ne kadar özen gösterilse de zamanla kötü kokular oluşabilir. Termosta oluşan kötü kokuyu ortadan kaldırabilmek için tuzdan yararlanabilirsiniz. Bunun için termosun içerisine tuz döküp kapağını kapatıp bir gece boyunca bekletin. Ertesi gün termosu yıkayın bu şekilde kötü kokunun yok olduğunu fark edeceksiniz.
Termostaki kokuyu gidermenin bir başka yolu ise sirke kullanmaktır. Sirke ve sıcak suyu karıştırarak termosu temizleyebilirsiniz.
Ayrıca termosun kapağının gerekli bir biçimde temizlenmemesi, kalıntı oluşturarak kötü kokuların oluşmasına neden olabilir. Bunu önleyebilmek için termosun kapağını bir gece boyunca sıcak suyun içerisinde bekleterek sağlayabilirsiniz.