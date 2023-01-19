Tuvalet ve banyoda asla çamaşır suyu kullanmayın! Sebebine inanamayacaksınız

Temizlik uzmanları, tuvaletinizde ve çoğunlukla banyonun her yerinde çamaşır suyu kullanmamanız konusunda beklenmedik bir uyarıda bulunuyor. Temizliğinden yana emin olduğumuz çamaşır suları, büyük bir risk barındırıyor. İşte ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:05 PAYLAŞ ABONE OL

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Çamaşır suyu, dezenfekte edici ve beyazlatıcı özellikleri nedeniyle banyoları temizlemek için oldukça popüler, ancak çok az insan, tuvaletlere, musluklara ve lavabolara neden olabileceği ciddi zararların farkında.

Ağartıcı, renk atması, parlaklıkta azalma ve korozyon gibi bir dizi olumsuz etkiye neden olabilir ve yavaş yavaş yüzeylerin, muslukların ve tuvaletlerin bozulmasına neden olabilir. Bunun fark edilmesi ise; bazı kullanıcıların klozet kapaklarında ortaya çıkan sararmayı paylaşmasıyla ortaya çıktı.