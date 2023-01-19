Tuvalet ve banyoda asla çamaşır suyu kullanmayın! Sebebine inanamayacaksınız

Çamaşır suyu, dezenfekte edici ve beyazlatıcı özellikleri nedeniyle banyoları temizlemek için oldukça popüler, ancak çok az insan, tuvaletlere, musluklara ve lavabolara neden olabileceği ciddi zararların farkında.
Ağartıcı, renk atması, parlaklıkta azalma ve korozyon gibi bir dizi olumsuz etkiye neden olabilir ve yavaş yavaş yüzeylerin, muslukların ve tuvaletlerin bozulmasına neden olabilir. Bunun fark edilmesi ise; bazı kullanıcıların klozet kapaklarında ortaya çıkan sararmayı paylaşmasıyla ortaya çıktı.
"KLOZETİ ÇAMAŞIR SUYUYLA MAHVETMEYİN"
Temizlemek için çamaşır suyu kullandığını ve ardından çamaşır suyunun orada olduğunu unutarak antibakteriyel sprey sıktığını söyleyen bir kullanıcı, döndüğünde klozet kapağının tamamen sarardığını görmüştü.
Bu sorunu yaşayan kadın, sorunu güçlü temizleyicilerle çözmeye çalıştı ama başarısız oldu. Banyo malzemeleri satışında uzman bir kişi ise; sosyal medyada çözüm arayan kadına "klozeti çamaşır suyuyla mahvettiğini" söyledi ve büyük tartışmaya yola açtı.
"AŞINMAYA NEDEN OLUYOR"
Uzmanlar, ağartıcı içeren temizlik ürünlerinin klozet yüzeyinde aşamalı olarak büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Porselen yüzeylere zarar veren bu çamaşır suları yerine kimyasal içermeyen bir temizleyicinin kullanılmasının büyük sorunlara yol açacağını belirten uzmanlar, aynı sorunun plastiklerde de ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.
Uzmanlar, çamaşır suyu ve amonyak bazlı ürünlerin kullanılmaması gereken birkaç yer olduğunu belirtti. Bu ürünün son derece zehirli olduğunu dile getiren uzmanlar, banyonuzdaki birçok yüzeye zarar verebileceği konusunda da uyarıyor. Ayrıca, ürünün asla makyaj masası, banyo, musluk takımı, klozet takımı, klozet kapağı, duş perdesi, taş makyaj masası, taş fayans ve derz dolgu üzerinde kullanılmaması gerektiğini söyledi. Çamaşır suyu, banyo aletlerinin rengini soldurabilir, parlaklığı giderebilir, aşındırabilir ve çizebilir.
"AĞARTICIYA KARŞI HASSAS BÖLGELER"
Uzmanlar, klozet kapaklarının plastikten yapıldıkları için ağarmaya karşı özellikle hassas olduklarını açıkladı. Sert kimyasallar klozet kapaklarını] renginin solmasına neden olur ve aşındırıcı temizleyiciler yüzeyi çizerek yalnızca hasara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda bakterilerin tutunabileceği bir alan yaratır.