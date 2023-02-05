Üşengeçlere müjde! Sadece 10 dakikada tuvalet ve banyoyu pırıl pırıl yapan yöntem

2-LAVABOLARI TEMİZLEYİN Lavaboları düzenli yıkamak sağlığınız için oldukça önemli. Pratik ve etkili bir temizleme yöntemi arıyorsanız, karbonat kullanarak işe başlayabilirsiniz. Lavaboya 2 yemek kaşığı karbonat ve limon suyu ekleyin. Ardından temiz bir süngerle ovalayın. Bu sayede lavabonuz mikroplardan arınıp, ışıl ışıl bir görünüme sahip olacak.



3- BANYO DOLABI VE AYNA TEMİZLİĞİ Banyoda oluşan nem ve buhardan dolayı, dolap ve aynalar hızlı bir şekilde lekelenebilir. Bu lekelerden kurtulmak istiyorsanız, limon tuzu, karbonat ve sıcak bir su oldukça işinize yarayacak. Bu malzemelerin hepsini bir şişenin içerisinde ekleyin ve güzelce karıştırın. Ardından dolap ve aynalara sıkıp, mikrofiber bez yardımıyla güzelce temizleyin. Böylece banyonuz hem pırıl pırıl olacak hem de mikroplardan arınacak.