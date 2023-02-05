Üşengeçlere müjde! Sadece 10 dakikada tuvalet ve banyoyu pırıl pırıl yapan yöntem

Her tuvalet sifonu çekildiğinde, etrafa bakteri içeren binlerce damlacık salınıyor ancak birçok kişi klozet kapağını kapatmıyor. Öncelikle uzmanlar tuvalet ve banyonuz için temizlik yaparken ayrı bezler kullanmanız gerektiğini öneriyor. Peki 10 dakikada etkili bir temizlik nasıl sağlayabiliriz? Gelin detaylarıyla anlatalım.
1-TEMİZLEMEYE KLOZET VE KAPAĞINDAN BAŞLAYIN
Klozetinizi güzelce temizlemek için ilk olarak klozet kapağını çıkarmalısınız. Klozetin altındaki kapağı sabit tutan somunları çıkarırsanız temizlemeniz daha da kolaylaşacak. Özellikle klozetin iç kenar kısmının alt bölgesini temizlemeye odaklanın. Çoğu mikrop bu bölgede saklanır. Bu yüzden temizlik yaparken kesinlikle klozetin alt bölgesini atlamayın.
BEYAZ SİRKE KULLANIN
Hiç su kalmayana kadar küçük bir kap yardımıyla klozetin alt kısmındaki suyu boşaltın. Sonra sertleşmiş ve izi kalmış lekelerin olduğu her yeri kaplayacak şekilde, klozete beyaz sirkeyi dökün. Ardından ovalamadan önce sirkeyi, lekeli yerde iyice çözülmesi için birkaç dakika bekletin. Son olarak ise sıcak su ile fırçalayarak bu lekelerden kurtulun.
2-LAVABOLARI TEMİZLEYİN
Lavaboları düzenli yıkamak sağlığınız için oldukça önemli. Pratik ve etkili bir temizleme yöntemi arıyorsanız, karbonat kullanarak işe başlayabilirsiniz. Lavaboya 2 yemek kaşığı karbonat ve limon suyu ekleyin. Ardından temiz bir süngerle ovalayın. Bu sayede lavabonuz mikroplardan arınıp, ışıl ışıl bir görünüme sahip olacak.
3- BANYO DOLABI VE AYNA TEMİZLİĞİ
Banyoda oluşan nem ve buhardan dolayı, dolap ve aynalar hızlı bir şekilde lekelenebilir. Bu lekelerden kurtulmak istiyorsanız, limon tuzu, karbonat ve sıcak bir su oldukça işinize yarayacak. Bu malzemelerin hepsini bir şişenin içerisinde ekleyin ve güzelce karıştırın. Ardından dolap ve aynalara sıkıp, mikrofiber bez yardımıyla güzelce temizleyin. Böylece banyonuz hem pırıl pırıl olacak hem de mikroplardan arınacak.
TEMİZLİKTE ETKİLİ KARIŞIM
KARBONAT, SİRKE VE LİMON SUYU
Temizlikte sıkça tercih edilen karbonat, en etkili ürünlerden biridir. Karbonatı su ile macun haline getirerek, derz aralarını, banyo dolaplarını ve lavaboları etkili bir şekilde beyazlatabilirsiniz. Eğer derz araları çok kararmışsa, sirke, karbonat ve limon suyunu karıştırın. Ardından bir şişeye koyarak derz aralarına sıkın. Sonra güzelce silin.
MİKROFİBER BEZ NASIL KULLANILIR?
Mikrofiber bez kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bezin katlanma şeklidir. Bu bezler kesinlikle 4'de katlanmalıdır. Ayrıca mikrofiber bezi elinizde asla buruşturmamalısınız. Peki bu bezleri neden 4'e katlamalıyız? Bunun altında yatan neden, tozları daha iyi temizleyecek olmasıdır. Eğer bu bezleri buruşturup kullanırsanız, temizliğiniz etkili olmaz ve hızlı sonuç alamazsınız. Fakat 4'e katlayıp silmeye başlarsanız, etkili bir sonuç alarak sadece 10 dakikada bütün temizliği bitirebilirsiniz.