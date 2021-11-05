Yalnızca dakikalarınızı alacak! İşte tüm evi en hızlı şekilde temizleme yöntemi

Birçok insan, önce toz mu alınmalı yoksa elektrikli süpürge mi kullanılması gerektiğinden emin değil. Mutfağı banyodan önce mi temizlesinler, yoksa tam tersi mi diye merak ediyorlar. İçeriği doğal bir formüle dayanan Klorobor'u birçok alanda kullanabilir, ev temizliğini hiç düşünmediğiniz kadar pratik hale getirebilirsiniz. Üstelik sudan ve atıktan tasarruf etmenizi sağlayan Klorobor, birçok alanda kullanırken çocuklarınız ve evcil hayvanlarınız için alerjen ihtimalini ortadan kaldıırır, diğer kimyasal içeren temizlik ürünlerinin aksine solunum sorunlarına neden olmaz. Zamandan en iyi şekilde yararlanmak ve evinizi hızlı bir şekilde temizlemek için yılların zor kazanılmış deneyimine dayanan sizlere sunduğumuz bu kılavuzu izleyin:

HIZLI EV TEMİZLEME İPUÇLARI

Aynı işlemi tek seferde tüm eve uygulayın

Mutfağı, banyoları ve ardından yatak odalarını temizlemek yerine tek bir iş (toz alma, süpürme, paspaslama) seçip aynı işi evin her odasında yaparsanız temizlik çok daha verimli olur. Bu şekilde yapmak, kendinizi sonsuz bir temizlik döngüsü içindeymiş gibi hissetmenizi, aynı işe tekrar tekrar başlamanızı engeller.

Tüm temizlik araçlarınızı bir kutuda toplayın

Bir kova veya taşıma çantası olsun, temizlemeniz gereken her şeyin tek bir taşınabilir yerde bulunması, işi bitirmeyi çok daha kolay hale getirir. Temizlerken alet aramakla zaman kaybetmezsiniz ve bir sonraki temizlikten önce onları toplama konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Küvetlere, lavabolara ve tuvaletlere odaklanın

Klorobor eklediğiniz suyu bir sprey şişesine alarak mutfak lavabosuna, ardından banyo lavabolarına, küvetlere ve tuvaletlere püskürtün. Klorobor'un kiri ve lekeleri çözmesi için zamana sahip olması için birkaç dakika bekletin. Ardından mutfağa dönün ve ovmaya başlayın. Mikrodalganın içini silmeyi unutmayın. Son olarak tuvaletlere geçin. Klorobor, mikrobiyal artışı kontrole altına alarak bakteri üremesini durdurur ve banyo, mutfak gibi yoğun bakteri üreyebilecek alanlarda uzun süreli bir hijyen sağlar.

Önce dağınıklığı toparlayın

Temizliğe başlamadan önce, odadan odaya gidin ve dağınıklığı toplayın. Etrafa saçılmış kırlentler, birkaç kez kullanılmış örtü veya okuduğunuz kitap, mutfağa gitmesi gereken kupa… Tüm bu eşyaları olması gereken yerlere yerleştirin. Böylece temizlik sırasında hiçbir şey karışmadan hızlıca tüm evde nerelerin daha fazla temizlenmesi gerektiğini de tespit edebilirsiniz.

Tezgahları ve yüzey alanlarını dezenfekte edin

Tezgahlardan, aletlerden ve dolaplardan kapı kollarına, ışık düğmelerine, TV uzaktan kumandalarına ve telefonlara kadar sert yüzeyleri silin. Bu yüzeylerden bazılarını, özellikle de insanların parmaklarına ve yüzlerine mikrop bulaştırabilecek olanları dezenfekte etmelisiniz. 7 litre suya eklediğiniz Klorobor'u bu zeminlerde rahatlıkla bir mikrofiber bizle temizleyebilirsiniz. Böylece bu yüzeylerde birikebilecek bakteri ve virüsleri de saniyeler içinde yok edebilirsiniz. Üstelik çözünebilir bir kalsiyum kompleksi olması sayesinde suyu yumuşatır ve kullanılan alanlarda doğal bir parlaklık sağlar.