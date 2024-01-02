Yanmış tencereler tek harekette ışıldayacak! Bu yöntemle kutusundan yeni çıkmış gibi parlayacaklar...

Sarah Beeny adlı bir kişi, sosyal medyada paylaştığı videoyla büyük dikkat çekti. Dakikalarca ovalanmasına rağmen çıkmayan yanmış yemek kalıntılarını aslında tek seferde ortadan kaldırmayı gösteren Beeny, binlerce izlenme aldı.

İnatçı yanmış yiyecek tabakasını temizlemek için öncelikle kendi yanmış "güveç tenceresini" gösteren Beeny, saatlerce ovalasa da bu lekenin çıkmayabileceğini ama keşfettiği bir yöntemin en iyi seçeneklerden biri olduğunu anlattı.

Öncelikle en kolay yol olarak, içerisine biraz su eklediğini söyleyen Beeny, ardından birkaç bulaşık makinesi tabletini suyun içerisine attığını belirtti. Ardında tencereyi ocağın üzerine alıp kaynamaya bıraktı.

Sarah Beeny, tamamen kaynatmaya bıraktığını söyledi ve yaklaşık "20 dakika" içerisindeki kendiliğinden temizleneceğini anlattı.

20 dakika sonra tencereyi lavaboya alan Sarah Beeny, dökülen kirli suyu takipçilerine gösterdi. Üstelik yanmış lekeler ortadan kaybolmuştu. Hafif bir süngerle kalıntıları temizledikten sonra temiz suyun altından geçirdi ve işte "temiz bir tencerenin" sırrı diyerek yaptığı bu paylaşım, büyük ilgi topladı.

Birçok insan, bu yöntemin oldukça işe yaradığını söylerken aynı zamanda birçok tencere ve tavasını kurtardığını anlattı.

Fakat bu yöntemi denemeden önce mutlaka tencerenizin kullanım şartlarına dikkatli şekilde okuyunuz.