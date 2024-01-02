Haberler Roza Haberleri Temizlik Haberleri Yanmış tencereler tek harekette ışıldayacak! Bu yöntemle kutusundan yeni çıkmış gibi parlayacaklar...

Yanmış tencereler tek harekette ışıldayacak! Bu yöntemle kutusundan yeni çıkmış gibi parlayacaklar...

İnatçı lekelerin, tava ve tencere diplerinde sebep olduğu kalıntılar onlarca yönteme rağmen tam çıkamayan veya sinir bozucu bir kirli görüntüye sebep olabilir. Üstelik tencere ve tavalarınızın “eskimiş” görüntüsü de cabası. Fakat hiçbir ovalama ihtiyacı olmadan yanık lekelerinden kalıntılara birçok sorunu tek bir ürünle çözebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 13:19
ABONE OL
YANMIŞ TENCERELER TEK HAREKETTE IŞILDAYACAK! BU YÖNTEMLE KUTUSUNDAN YENİ ÇIKMIŞ GİBİ IŞILDAYACAKLAR...

Sarah Beeny adlı bir kişi, sosyal medyada paylaştığı videoyla büyük dikkat çekti. Dakikalarca ovalanmasına rağmen çıkmayan yanmış yemek kalıntılarını aslında tek seferde ortadan kaldırmayı gösteren Beeny, binlerce izlenme aldı.

İnatçı yanmış yiyecek tabakasını temizlemek için öncelikle kendi yanmış "güveç tenceresini" gösteren Beeny, saatlerce ovalasa da bu lekenin çıkmayabileceğini ama keşfettiği bir yöntemin en iyi seçeneklerden biri olduğunu anlattı.

Öncelikle en kolay yol olarak, içerisine biraz su eklediğini söyleyen Beeny, ardından birkaç bulaşık makinesi tabletini suyun içerisine attığını belirtti. Ardında tencereyi ocağın üzerine alıp kaynamaya bıraktı.

Sarah Beeny, tamamen kaynatmaya bıraktığını söyledi ve yaklaşık "20 dakika" içerisindeki kendiliğinden temizleneceğini anlattı.

20 dakika sonra tencereyi lavaboya alan Sarah Beeny, dökülen kirli suyu takipçilerine gösterdi. Üstelik yanmış lekeler ortadan kaybolmuştu. Hafif bir süngerle kalıntıları temizledikten sonra temiz suyun altından geçirdi ve işte "temiz bir tencerenin" sırrı diyerek yaptığı bu paylaşım, büyük ilgi topladı.

Birçok insan, bu yöntemin oldukça işe yaradığını söylerken aynı zamanda birçok tencere ve tavasını kurtardığını anlattı.

Fakat bu yöntemi denemeden önce mutlaka tencerenizin kullanım şartlarına dikkatli şekilde okuyunuz.

SON DAKİKA SON DAKİKA